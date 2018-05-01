「都是鬼扯」？白宮幕僚長罵川普「白癡、精神錯亂」

2018-05-01 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮幕僚長凱利（John Kelly）親上火線，公開否認與美國總統川普談話時罵他是「白癡」（idiot）。華府官員透露，凱利還當面向川普否認這則新聞。

美國國家廣播公司（NBC）4月30日報導，凱利在一場討論移民的會議中表示他必須「解救川普」，同時還污辱川普智商，稱他為「白癡」。

凱利在聲明中表示：「我陪在總統身邊的時間比任何人都多，我們有相當坦率和強韌的關係。他總能明白我的立場，他跟我都知道這個故事完全是鬼扯。」

川普也在推特上譴責該說法，稱此為「錯誤」報導。

類似的報導也發生在美國前國務卿提勒森（Rex Tillerson）身上，他曾被報導稱川普「低能」（moron）。兩人最大的差異是凱利馬上否認，並在川普面前譴責該報導，不過提勒森拒絕這麼做，還說他不來華府那招。

許多消息人士告訴CNN，川普對凱利日益灰心，但一名高階政府官員30日表示，川普和凱利同樣對彼此感到挫折。

美國政府高級官員表示，凱利與美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）、參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）和美國國家安全會議高官開會，凱利稱川普「精神錯亂」（unhinged）。當時他們在討論美國對敘利亞的未來策略，川普曾表示他打算撤除駐守在敘利亞的美軍。

一名美國官員提到另一個凱利不滿川普的例子，川普本無意提名凱利的助手克絲珍‧尼爾森（Kirstjen Nielsen）出任國土安全部長，當時凱利曾用「過分的語言」談論川普。