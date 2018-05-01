影／美官員囂張耍官威爆粗口 警車影音讓她下台

2018-05-01 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國紐約及新澤西州港務局官員、道德操守委員會主席卡倫．特納(Caren Z. Turner)，不久前因女兒與朋友的座車被交警攔下而前去關切，她在現場賣弄官威還爆粗口，恐嚇警員不得開罰單，這段過程經警車行車紀錄器拍下，影音後來曝光，輿論激憤。特納女士已先一步辭職。

華盛頓郵報報導，此事發生在三月31日的復活節周末，兩名員警在新澤西州田納福來市（Tenafly）一處高速公路旁，攔下一輛玻璃違規貼膜的汽車，發現該車駕駛有駕照，卻無適當的註冊或保險。員警隨即對駕駛開出車牌不清、無保險、車輛未經註冊的罰單。

事發時，特納的女兒坐在後座，致電母親求助，特納趕到，出示身分證及名片，要求員警說明為何攔下那輛車，員警表示，駕駛已知為何被攔下，特納卻說：「不不不，我需要知道。」

她自稱是港務局官員，監管超過4000員警。其中一名警員告訴她，她的女兒並非違規人，此事和她無關。雙方爭執升級，特納威脅要用她和田納福來警長的關係解決問題。

在爭執中，員警稱她「女士」，她答說，不要叫她女士，要稱她的官銜「主席」，但她一度稱兩名員警為「甜心」。

在交涉無結果後，員警說：「你可以帶你女兒離開了。」特納怒說：「你不用告訴我，何時可把女兒帶走。你可以他媽的閉嘴，不用告訴我，何時可帶走我女兒和她朋友。」

特納還說，她女兒和朋友是耶魯大學和麻省理工學院的博士生。

上述經過被警車上的行車紀錄器拍下，且田納福來警方向紐新港務局提交了這段影片，特納在影片公布的一周前辭職。