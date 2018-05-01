負面新聞纏身 白宮醫師升官無望 原職也不保

2018-05-01 00:07 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



白宮醫師傑克森獲川普總統提名出任退伍軍人事務部之後，由於傳出酗酒、濫開處方藥品及領導無方等負面消息，上周主動宣布退出提名。 美聯社 分享 facebook 美國白宮醫師傑克森（Ronny L. Jackson）獲川普總統提名出任退伍軍人事務部之後，由於傳出酗酒、濫開處方藥品及領導無方等負面消息，參議院任命聽證會遭無限期延後，上周主動宣布退出提名。然而，與部長官位擦身而過之後，傑克森如今恐怕連原職也回不去了。

Politico新聞網站29日報導，兩位政府高層官員均證實，海軍准將傑克森將不會回鍋擔任總統私人醫師，這個職位上個月已經發布由海軍軍官康利（Sean Conley）繼任。

曾在傑克森手下工作的數名現任、前任爆料者，上周對媒體指控傑克森有酗酒惡習，在他領導之下部屬彷彿活在水深火熱之中，就像置身於「有毒」的工作環境。參院退伍軍人事務委員會民主黨資深成員、蒙大拿州民主黨聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）旋即打蛇隨棍上，列舉傑克森不適任出任退伍軍人事務部部長的各種事證，成了壓垮駱駝的最後一根稻草，讓傑克森宣告放棄提名。

美國有線電視新聞網（CNN）則報導，傑克森上周已經回歸白宮醫療小組（White House Medical Unit），不過職務已經不是總統私人醫師。

傑克森人事案爆發爭議之後，川普始終表達力挺到底的態度，形容傑克森是他所見過「最棒的人之一」，還說民主黨人士對於這位白宮醫師的各種攻訐有失公允。