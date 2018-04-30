美東灣29日 出現8次芮氏規模1.5-3.0地震

2018-04-30 17:46 世界日報 編譯組／丹維爾29日電



東灣丹維爾（Danville）地區29日出現至少八次地震，但都屬小規模，介於芮氏規模1.5到3.0之間。

美國地質研究所（USGS）表示，離丹維爾約1哩的一個地區，29日上午10時34分到10時41分之間共發生至少5次地震，其中以10時34分發生的規模3.0地震最大，其他地震強度從1.6、1.9到2.7不等。隨後該地區在上午11時28分和11時41分又分別發生規模2.4和1.5地震，數小時後，下午3時25分再發生一次規模3.0地震。