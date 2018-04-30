大學生精神問題多 美國州議員提案改善

2018-04-30 17:31 世界日報 編譯組／綜合29日電



美國政治氣候嚴峻、加州生活成本飆漲，愈來愈多遭遇精神問題的加州大學生要求校園加強心理輔導服務。加州23所州大（CSU）去年舉行的學生代表大會，將改善校園精神健康服務列為第一要務，加州議會也提出了多項增加加州高等教育精神健康資源的法案。

力促州政府提供更多大學精神健康治療資金的史坦柏格研究中心（Steinberg Institute）發言人安德拉（Deborah Anderluh）表示：「研究機構很早就發現，剛進入成年期階段，是許多人經歷人生第一次心理問題的時候，也是嚴重精神疾病顯現出來的年齡，校園的精神健康服務極其重要。」

根據州大學生會所做的調查，23所州大僅8所符合國際輔導服務協會每1000到1500名學生配有一名心理諮詢師的標準。加州許多社區大學根本沒有輔導中心，加大（UC）也正在招聘更多心理諮詢師。

為解決校園心理師嚴重短缺，加州參議員潘君達（Richard Pan）提案要求公立大學每1500名學生必須配有一名全職的心理諮詢師。

潘君達表示：「我們經常討論如何讓學生準時畢業，遇到的阻礙之一就是學生的精神健康，應該幫助學生戰勝精神健康問題，教育的投資才有意義。」