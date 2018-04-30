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川普2度缺席記協晚宴 諧星狠嘲白宮發言人惹議

2018-04-30 14:11聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

一年一度白宮記者協會晚宴28日登場，向來與自由派媒體不對盤的美國總統川普再度缺席，白宮發言人桑德斯代表川普出席，慘遭晚宴主持人、諧星沃爾夫（Michelle Wolf）嘲諷，但少了川普這個最大「爆點」的晚宴，也因此被批平淡無奇。

白宮記協晚宴向來是總統與媒體拉近關係，自我嘲諷展現氣度的重要場合，但川普第二度缺席，選擇前往2016年勝選關鍵州造勢，繼去年賓州，今年選擇前往密西根，與「鐵粉」激情互動，直言與其帶著假笑，坐在那虛假的晚宴上被他們攻擊，還不如來和選民直接接觸，說參加晚宴的話「倘若面無表情，他們會說他難搞。假如面帶微笑，他們又會說，到底有什麼好笑。」

而相較於往年的巨星雲集，今年記協晚宴顯得冷清，政治和娛樂界陣容大幅縮水，不見好萊塢A咖名流參加，反倒是成人片女星「風暴丹妮絲」（Stormy Daniels)的律師、白宮前發言人史派瑟（Sean Spicer）以及前真人實境秀明星、白宮職員紐曼（Omarosa Manigault Newman）受邀參加。

川普雖然沒出席，但主持人沃爾夫可沒忘記他，一上場就嘲諷說「就像一名A片影星要和川普發生性關係時所說的，趕快把事情辦一辦吧」。

沃爾夫細數川普上台以來各種醜聞，同時也不忘提起川普內閣的高汰換率，說她有一籮筐關於內閣官員的笑話，但都必須捨棄，因為「大家都被開除了」；不過沃爾夫接二連三的不雅笑話，也幾度讓現場來賓啞口無言。

沃爾夫同時也拿川普身邊的女人開刀，形容川普女兒伊凡卡表裡不一，就像外表閃閃發光的尿布垃圾桶，內裡卻充滿了屎；譏諷川普資深顧問康威（Kellyanne Conway）的姓氏，根本是專為這份工作而取的，因為「Con-」這個英文字首有「詐騙」的意思。

而代表川普出席的桑德斯，更是受到猛轟；沃爾夫諷刺桑德斯的眼妝，說桑德斯是用焚燒事實後留下的灰燼，畫出完美的煙燻妝，並多次直指桑德斯是騙子，讓坐在一旁的桑德斯尷尬滿點，撅著嘴巴努力隱瞞不滿的神情，現場也出現不滿的噓聲。

「紐約時報」(New York Times)白宮記者哈柏曼(Maggie Haberman)事後就批評，說沃爾夫對桑德斯涉及人身攻擊。同時也有網友批評，說：「這種發言令人作噁，一點也不有趣，這就是為什麼大多數美國人都不喜歡媒體」。

白宮記者協會晚宴主持人沃爾夫（Michelle Wolf）對白宮發言人桑德斯的玩...
白宮記者協會晚宴主持人沃爾夫（Michelle Wolf）對白宮發言人桑德斯的玩笑開過頭，被批評涉及人身攻擊，事後引發爭議。路透
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