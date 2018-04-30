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亞洲餐館名惹議 老闆：賦予它正面意義

2018-04-30 14:11中央社 洛杉磯29日綜合外電報導

亞馬遜（Amazon）旗下全食365超市加州長堤門市附設的亞洲餐館因名稱帶有種族色彩，引起社群媒體譁然，餐館老闆受訪時表示，他們選擇接受這個詞彙，並賦予它新的正面含意。

路透社報導，這家亞洲餐館名為「黃熱小館」（Eatery Yellow Fever），yellow fever除了是黃熱病，也常用於描述白人男性迷戀亞裔女子和文化。

「華盛頓郵報」（WP）報導，共同創辦人兼執行長金凱莉（Kelly Kim）和她的丈夫想為新開幕的泛亞洲餐館取個令人耳目一新的名稱，而非以一些無聊老套的印象為靈感，例如竹子、龍和蓮花等，於是「黃熱小館」就這樣闖入他們的腦海裡。

金凱莉接受華郵訪問時說，她並不認為這個名稱帶有性暗示或負面含意，還說這比批評者所言有著更細微的差異。

金凱莉說，這個詞彙意指「喜愛或迷戀亞洲人或事物」，例如韓國流行音樂或卡拉OK。

她說：「我從沒把它定義在更深一層含意…這帶有一些玩笑意味，但我從不認為這是一個帶有冒犯或種族主義色彩或反女權主義的字眼。」

金凱莉說，她曾與全食超市（Whole Foods）討論過餐館名稱的用字遣詞，但不記得這家公司曾提出相關問題。

韓裔美國人金凱莉先前受訪時曾說，她明白選擇這個名字會引起各界關注和爭議。

提供米飯、麵食和多種口味沙拉的黃熱小館對華郵表示：「是的，這個名稱確實吸引各界關注，但與其狹義地將它定義成致命疾病或存在已久的種族刻板印象字眼，我們選擇接受這個詞彙，重新賦予它正面含意。」

金凱莉說，她這一週接到的負面評論與訊息，都是來自非亞裔的美國人。她還說，亞裔美國人和白人消費者都很支持她，新開幕的餐館生意也很好，截至目前並未出現示威或反彈。

她說：「黃熱小館頌揚亞洲的一切：食物、文化和人民，我們的菜單上有韓國、日本、中國、越南、泰國和夏威夷料理。」

金凱莉說：「自我們4年半前在加州托蘭斯（Torrance）創業以來，我們就一直以身為女性所擁有的亞洲企業而自豪。」

亞裔

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