當街被毆傷 華翁原諒非裔男：別有種族偏見

2018-04-30 12:38 世界日報 記者 世界日報 記者 顏嘉瑩 ╱紐約報導



華埠遭毆老翁陳榮信表示我們應原諒，不因種族怪罪。記者顏嘉瑩╱攝影 分享 facebook

日前在曼哈頓華埠東百老匯發生一起非洲裔男子無故毆打86歲華裔老翁陳榮信的惡性事件，造成他臉部受傷、眼眶骨折。29日陳榮信的女兒接受採訪時表示，雖然父親眼眶骨折、疼痛難堪，身為子女的他們迫切希望警方能抓到該名男子並進行嚴厲懲處，但篤信基督教的陳榮信卻勸子女們應該要原諒，甚至還說「有可能對方只是當天心情不好」，不要因為是不同種族就有偏見，其大愛精神讓人動容。該名非洲裔男子威廉斯(Ashley Williams)已被逮捕歸案。

陳榮信的女兒29日表示，24日上午，陳榮信要去位於華埠東百老匯124號的便利商店買雞蛋，買完之後就坐在店門口的板凳上休息，隨後威廉斯也坐在他身旁，其間兩人並無交談，也沒有任何的接觸，不久後威廉斯起身就往陳榮信的臉上打了一拳。「還好我父親當時是坐在板凳上，不然如果他站起來，被那麼大的力量毆打，肯定會摔傷。」

因為事發突然，陳榮信被毆打後只能倒臥在地，而附近剛好有兩輛警車，了解事情經過後，一輛警車就留在原地照顧陳榮信，並呼叫救護車；另一輛警車則往威廉斯逃逸的方向進行追捕。

陳榮信被送往紐約長老會下城醫院後，於27日下午進行手術，根據醫生介紹，陳榮信的雙眼、鼻子和下顎都有骨折現象，但在手術之後並無大礙。該名醫生表示：「任何人在遭受如此猛力的攻擊後，都有可能受傷甚至失明，且陳榮信年歲已高，需要更長的恢復時間，不明白為何有人要如此對他。」

陳榮信的女兒指出，父親在手術後描述事發經過，親友們都感到很憤怒，希望能早日將嫌犯繩之以法，但是陳榮信卻和他們說：「有可能對方只是當天心情不好，我們應該要原諒他，不要因為是不同種族就有偏見。」

陳榮信的女兒還說，父親本來就很樂觀，自2013年移民來美後，喜歡拉二胡的他也天天到華埠哥倫布公園表演，平時更不可能與任何人結怨。

據了解，威廉斯已於28日遭到警方逮捕。根據警方消息，威廉斯經常出現在時報廣場附近，有十次的逮捕紀錄，包括搶劫和九次的輕罪。他當時坐在時報廣場百老匯大道1551號的板凳上，被附近巡邏員警認出來，隨即將他逮捕。

29日下午，美國福建同鄉會與多個閩籍僑團代表到下城醫院探望陳榮信，希望轄區市警七分局警員能夠加強巡邏，同時也呼籲民眾走在路上時要注意身邊人士及環境，不要再讓類似事件發生。