川普缺席記者晚宴 白宮新聞秘書慘遭嘲諷

2018-04-29 20:43 中央社 華盛頓28日綜合外電報導



美國總統川普缺席在華府舉行的白宮記者協會晚宴，選擇前往密西根州一場類似競選活動的集會，但出席晚宴的白宮新聞秘書桑德斯慘遭主持人嘲諷。

法新社報導，今年的白宮記者協會晚宴和往年不同，沒有好萊塢A咖名流參加。

出席晚宴的知名嘉賓包括AV女星丹尼爾斯（StormyDaniels）的律師、前白宮新聞秘書史派瑟（SeanSpicer）以及前真人實境秀明星、白宮職員紐曼（Omarosa Manigault Newman）。

晚宴主持人、諧星沃爾夫（Michelle Wolf）在開場時說：「就像一個成人片影星要和川普發生性關係時所說，讓我們快點辦事吧。」

沃爾夫隨即開了一連串低俗的玩笑，包括針對個人的下流貶損言語。

沃爾夫特別挖苦川普身邊的女性，她將川普女兒伊凡卡．川普（Ivanka Trump）比喻為尿布垃圾桶，雖然外觀閃閃發亮，裡頭卻充滿糞便。

她還說川普的資深顧問康威（Kellyanne Conway）擁有「完美的姓氏」，因為「她所做的一切都是欺騙」。Con一字有詐騙的意思。

沃爾夫也大肆嘲諷出席晚宴的白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Huckabee Sanders），甚至讓晚宴來賓發出不滿的聲音。

英國廣播公司（BBC）報導，沃爾夫譏諷桑德斯的化妝而引起更多爭議。她說：「我其實很喜歡莎拉桑德斯，我覺得她非常足智多謀，但她燒毀事實，然後用焚燒後的灰燼畫出完美的煙燻眼妝。」

她還說：「或許她是天生的，但也可能是謊言。很可能是謊言。」

「紐約時報」（New York Times）白宮記者哈柏曼（Maggie Haberman）質疑沃爾夫對桑德斯的言語攻擊。哈柏曼從2008年起就不再出席白宮記者協會晚宴。