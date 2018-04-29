中美洲移民大軍抵美邊境 今與川普攤牌

2018-04-29 17:36 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合28日電



正聚集美墨邊界、企圖向美國尋求庇護的中美洲移民大軍，計畫29日與川普政府攤牌，到聖地牙哥邊界關口向邊界檢查員自首，並尋求庇護，考驗川普政府批評他們的強硬論調。

美國政府宣稱，庇護詐欺不斷增加，其中許多人曾受到指點。川普總統及其內閣閣員一直在密切注意這些移民大軍，稱其對美國構成威脅，並誓言迅速採取嚴厲反應。

大約20名美國移民律師向聚集墨西哥北部提璜納的大約400個移民免費提供資訊，警告他們應為最惡劣的結果做好準備，即使申請獲得受理得以留在美國，仍可能遭到長期羈押，並與子女分離。

司法部長塞辛斯指責這些移民「蓄意破壞我們的法律和壓垮我們的制度」，並揚言必要時將派更多移民法官到邊界迅速處理有關案件。

國土安全部長克絲汀．妮爾森(Kirstjen Nielsen)說，這些人應向他們到達的第一個安全國家申請庇護，包括墨西哥，而向美國提出的任何庇護要求將「快速有效」的解決，編造理由和協助或指點他們編造理由的人將受到法律制裁。

美國政府為了杜絕庇護詐欺，把終止「法律漏洞」和「捉放政策」列為優先立法事項。捉放政策就是在當事人提出庇護申請後予以釋放，等法庭處理，而這個程序可能拖上幾年。

申請庇護的人通常會在邊界留置三天，然後交給移民及海關執法局。他們如通過庇護官員的初步審核，可能被羈押或戴著電子腳鐐獲釋。

去年第四季申請庇護者幾有八成通過初步審核，可是最後獲得庇護的人可能很少。

2012至2017年向美國申請庇護的移民最多的10個國家，墨西哥人獲准的比率最低，有88%申請人被拒絕。其次薩爾瓦多人被拒的比率為79%、宏都拉斯人為78%、瓜地馬拉人為75%。

組織移民大軍活動的「無邊界人民」組織，重申這些男女老幼是逃避家鄉暴力，有權利要求庇護。 移民大軍準備與川普政府攤牌。 路透社 分享 facebook

移民大軍準備與川普政府攤牌。 路透社 分享 facebook