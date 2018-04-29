緬因州殺警嫌犯 逃亡4天裸體落網

2018-04-29 12:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ╱綜合28日電



緬州殺警疑犯逃亡四天落網。 美聯社 分享 facebook

涉嫌在緬因州諾里奇沃克(Noridgewock)涉嫌殺害一名警員，再偷走巡邏車到便利店打劫的一名男子，經警方連續四天大規模搜捕後，終於在28日落網，讓當地居民放下虛懸的緊張心情。

緬因州公共安全部表示，29歲的涉案男子威廉斯(John Williams)目前仍被扣留，但未透露其他詳情；州警發言人也拒絕證實威廉斯斯是被捕，還是外傳的他向警方自首。

不過有影片顯示，看來極為疲累及赤膊的威廉斯是在28日下午1時15分左右從一處叢林走出來，被推進一輛無標記的警車後座然後開走；但現場仍有大約150名警方人員蒐證。

事發於25日凌晨1時45分，62歲的Somerset郡警科爾(Eugene Cole)在諾里奇沃克市州際2號公路被殺，兇手之後駕著巡邏車到一間便利店打劫。

科爾是緬因州近30年來第一個執勤期間遇害的警員。

由於事態嚴重，聯邦、州警及地方警方紛紛出動展開大規模搜捕，甚至出動直升機及裝甲車。

科爾當縣警已有13年，同袍指他與其他人接觸時很會尊重及有耐性。

目前仍不清楚威廉斯殺警動機，不過在事發前數天，科爾曾經拘捕威廉斯的女友，威廉斯非常憤怒，並揚言自己會成為逃犯。

對於他的落網，科爾遺孀感到安慰。附近一名居民表示，在警方大搜捕期間，他家的小孩都只能在家裡玩而不能到外面。他又說，事件發生後，當地居民與科爾一家反而覺得更為密切。