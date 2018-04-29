樂高走過一甲子 紐約特展好看又好玩

2018-04-29 10:45 中央社 紐約28日專電



樂高積木老少咸宜，問世60年來人氣歷久不衰。紐約一場樂高特展今天開幕，展出美國知名樂高藝術家肯尼多件作品，並提供場地讓親子同樂，傳達「從玩中學」的哲學。

為慶祝樂高積木問世60週年，美國-斯堪的那維亞基金會（ASF）舉辦為期3個月的樂高特展，除展示肯尼（Sean Kenney）的雕塑、壁畫作品，還設置互動遊樂區，提供3萬片樂高積木讓大小朋友發揮想像力，動手組裝。

肯尼從事樂高藝術創作已15年，他和紐約工作團隊去年底將雲豹、貓熊、北極熊等約70件自然生態創作帶到台灣，以「大動物奇積」（Nature Connects）為名，在國立台灣科學教育館展出。

肯尼下午在紐約樂高特展接受中央社專訪，談到他為何喜歡樂高。他說，自己從小就愛動手組裝，樂高剛好是絕佳的練習工具。樂高積木看似簡單，但其實與數學、線條息息相關，和他做事有邏輯、井井有條很契合，因此他即使長大，生活仍少不了樂高。

在展場中，最讓肯尼感到驕傲的作品是4月完成後首度展出的「和媽媽一起從市場回家」（Back fromthe Market with Mom）。這件真人大小雕塑耗費一年創作，用4萬片樂高積木堆成，工時長達700小時，主角是肯尼的妻子騎著特製三輪車，載著雜貨和一對兒女回家。

肯尼認為，堆樂高積木沒有課程，也沒有訣竅，重點就是「從玩中學」。15年來，他的經驗愈來愈豐富，白髮也冒出來了。他說：「白髮愈多，代表我的作品愈棒。」

這次特展還展出肯尼2013年創作的「瑞格利球場」（Wrigley Field）。

這件長寬各約1.5公尺的作品，鉅細靡遺重塑美國職棒MLB芝加哥小熊隊主場。為忠實呈現球場外觀，肯尼當時參考大量Google街景圖和衛星照，童心未泯的他還放進「星際大戰」、「辛普森家庭」、「威利在哪裡？」等角色，考驗參觀者的眼力。

自認不是運動迷的肯尼說，棒球是美國文化很重要的一部分，有百年歷史的瑞格利球場是呈現棒球傳統的最佳代表，他的作品不僅要逼真，更試圖重現球場的熱鬧氣氛。

樂高源自丹麥，現代版樂高積木是在1958年問世。免費參觀的紐約樂高特展今天在「斯堪的那維亞之家」（Scandinavia House）開幕，預定展至8月4日。