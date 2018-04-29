川普會梅克爾 貿易、伊朗問題無共識

2018-04-29 01:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



美國總統川普（右）接待德國總理梅克爾的熱度顯然不如法國總統馬克宏。 （美聯社） 分享 facebook

美國總統川普廿七日在白宮與來訪的德國總理梅克爾會談，紐約時報報導，兩人毫不掩飾對伊朗核子協議和美歐貿易關係的歧見，在重大議題上幾無共識，而且梅克爾這次低調的工作訪問，與法國總統馬克宏最近訪美盛大的國是訪問呈鮮明對比，不過川普迎接梅克爾的方式明顯比上次熱情友好。

川普只給梅克爾不到三小時，包括半小時會談、工作午餐與聯合記者會。雙方磋商了貿易政策、伊朗和北韓問題。川普不忘抱怨美歐貿易關係「不公平」，梅克爾則明言，川普尚未做出她要的承諾，也就是永久豁免歐盟的鋼鋁進口關稅。美國暫時豁免歐盟的鋼鋁進口關稅只到四月卅日止。

會後兩人召開共同記者會，川普說：「我們需要互惠關係，但現在我們的關係並不是這樣。今天總理跟我詳談了這個問題，我們都在盡力，我們這邊希望貿易更公平，總理也這麼希望。」

在會談中，有時梅克爾會反駁川普的說法，說德國車商也有在美國設廠製造汽車並銷往海外，為美國創造工作機會。她說：「有時候我們看問題的角度不一樣，但大致上不會脫離友誼和夥伴關係的基礎。」

川普再次要求北約成員國德國把軍費開支提高到國民生產毛額（ＧＤＰ）的百分之二。川普說：「北約很好，但對歐洲的幫助比對美國的幫助更多，為什麼絕大部分的錢是我們美國付？」梅克爾回應，二○一九年德國會把軍費開支增加到ＧＤＰ的百分之一點三，二○二四年會增加到百分之二。

就伊朗核問題，川普表示，絕不能讓伊朗這個「殺人政權」獲得核武。在問到美國是否將軍事阻止伊朗獲得核武時，川普含糊地警告說，他一般不談軍事計畫，但「大家可以放心，伊朗將無法研發核武」。

川普迎接來訪的梅克爾時，不僅和梅克爾握手兩次，還親吻梅克爾的雙頰，比去年三月兩人首次會晤明顯熱情了不少，當時兩人在白宮橢圓辦公室受訪，梅克爾詢問川普要不要握手，沒想到川普不發一語，讓場面有些尷尬。

這次川普口頭上也變得十分友好，說他和梅克爾有個「真的十分出色的關係」，只不過不是所有人都明白這一點。他說「梅克爾是位不尋常的女性」，並恭賀她成功連任。

跟法國總統馬克宏近日訪美相比，梅克爾這次訪問相形失色。馬克宏上周在美國進行三天國是訪問，受到廿一響禮砲、正式國宴和觀賞白宮歌劇表演的待遇，和川普展現親密「兄弟情誼」。梅克爾這次到白宮，則是僅一天的工作訪問。