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服用芬太尼過量死亡數增 美鎖定中國毒梟

2018-04-28 23:02中央社 華盛頓27日綜合外電報導

鑒於美國服用類鴉片止痛劑芬太尼過量的死亡人數不斷增加，美國財政部今天將一名疑是芬太尼的中國籍供應人列為全球主要毒販，盼藉此掃蕩造成危害的毒品網絡之一。

法新社報導，美國財政部依據「外國毒梟認定法案」（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act），將上海的張健（Zhang Jian，音譯）列為頭號毒販，此法案也授權財政部追蹤張健在全球的經濟利益。

芬太尼（fentanyl）是一種超強效的類鴉片，美國每年有6萬多人因服用過量致死，且死亡人數仍在上升。在美國與中國執法機構對芬太尼的交易聯手展開調查下，張健去年10月被起訴。

除了張健外，美國財政部也宣布將制裁另外4名在逃的中國人。

司法部表示，張健的組織透過配銷通路將芬太尼運入美國及加拿大，而這4人也是組織成員。迄今已有32人因相關調查被起訴。

美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）今天在北達科他州演講時表示：「這是個複雜且精密的陰謀，他們使用網路、約30種不同的化名、加密貨幣、離岸帳戶及加密通訊，甚至疑似透過第3方進行國際洗錢。」

北達科他州2015年發生一起服用芬太尼過量的死亡案例，美國因此對張健的網絡展開調查。

上海毒品加拿大

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