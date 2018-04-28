影／州長辯論會主持人 資歷亮眼

2018-04-28 14:24 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／巴沙迪那報導



加州州長辯論會將登場兩位大將擔任主持人 分享 facebook

亞美政聯首次舉辦面對亞太裔的加州州長候選人辯論會，27日晚在巴沙迪那社區學院Sexson禮堂熱烈登場。主辦單位邀請NBC華裔新聞主持人呂勇詩（Richard Liu），以及洛杉磯時報政治記者密塔（Seema Mehta）擔任主持人。當天在辯論會展開前，場內外氣氛就頗為熱烈。

呂勇詩自2010年起開始擔任MSNBC白天新聞的播音員，他曾多次主持過重大新聞事件，如2011年的「債務天花板」辯論、阿拉伯之春等。他主持的其他新聞話題還包括政治候選人的社交媒體策略、失業與選舉權之間的關係等。在擔任MSNBC的主持人之前，他在CNN全球新聞作了五年記者。在2008年總統選舉期間，曾擔任晨間選舉新聞的主持人，他還作為嘉賓，經常參加政治新聞類脫口秀節目。

密塔是洛杉磯時報專門負責2018年加州州長選舉的文字記者，她有著豐富的政治選舉文章的寫作背景，曾報導過2016年、2012年和2008年美國總統選舉以及其他州長、參議院、市長的選舉。密塔也經常出鏡電視新聞，她每周都會上MSNBC的新聞，在其他電視媒體如CNN、ABC、BBC也都曾露面。她被華盛頓郵報命名為最優秀的政治記者之一，她還曾獲得史丹福大學的媒體獎學金。