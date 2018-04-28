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維拉萊構沙競選資金 急追紐森

2018-04-28 14:24世界日報 編譯組／綜合27日報導

加州州長候選人最新財報顯示，副州長紐森（Gavin Newsom）籌款金額仍遙遙領先，前洛杉磯市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）則靠「外援」急起直追。

財報顯示，紐森籌到的資金比所有競爭對手總和還多。但支持維拉萊構沙的獨立競選組織近期獲得大量資金，與紐森之間的差距大幅縮小。

26日晚發布的財報顯示，在所有民調中都獲得最高支持率的紐森，2018年前三個半月籌到461萬元。截至上周共持有2006萬元競選資金，包括從為上次選舉單獨設立的競選委員會轉來的290萬元。

維拉萊構沙自今年初籌款240萬元，目前擁有710萬元競選資金。一個支持特許學校的委員會為維拉萊構沙籌款950萬元，支付為維拉萊構沙拉票的電視廣告費用後，截至上周還有730萬元。該委員會本周又籌到325萬元，其中有150萬元來自前紐約市長彭博(Michael Bloomberg)。另外兩個支持維拉萊構沙的委員會分別擁有約38萬元和34萬5000元。

江俊輝同期籌到128萬元，從自己單獨的競選委員會轉來310萬元，共計有788萬元競選資金。支持江俊輝的亞美小企業政治行動委員會（Asian American Small Business PAC）籌到不足10萬元資金。由護士工會組織的獨立競選組織為江俊輝籌集25萬元，將半數資金用於發布網路廣告。

兩位共和黨人候選人競選資金遠遠落後民主黨對手。聖地牙哥縣商人考克斯（John Cox）2018年籌到160萬元，不過有110萬元出自自己的腰包，他現在剩下121萬元。一個支持考克斯的獨立競選組織籌到10萬6000元，銀行中還有6萬5000元。橙縣加州眾議員艾倫（Travis Allen）籌款68萬3000元，如今只剩下14萬8000元。

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