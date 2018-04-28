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紐森缺席辯論 華人見解不一

2018-04-28 14:25世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

亞裔社區27日舉辦首次州長候選人辯論會，目前民調支持率領先的副州長紐森（Gavin Newsom）缺席，引起華人熱議，部分華人認為其對華人社區不重視，部分華人則認為華人社區不被政治人物重視，與華人長期以來的政治冷感有關；部分政壇人士認為，候選人參加或不參加社區辯論會，最重要的考量是，是否會對其競選加分或減分，與族裔無關，無需過多猜測。

前聯邦教育部助理副部長張曼君認為，紐森缺席亞裔主辦的政見發布會，似乎是預料之中。

從加州教育委員到聯邦教育部和聯邦勞工部的經驗，張曼君認為，競選就像打仗，尤其是在衝刺階段，每一步都非常謹慎，而且越是重要職位的選戰，競選人後面的顧問團隊越是強大，所以與競選對手同台辯論，是否會加分或者減分，候選人團隊都會有很多考量。

她認為，此次亞裔社區首次為州長候選人舉辦辯論會，紐森不排除是因為候選人中有華人，而對亞裔主辦的辯論會敬而遠之。但若是一個族裔不那麼明顯的團體，舉辦辯論會，情況可能不一樣。

核桃市長蘇王秀蘭認為，多年來亞裔和華人的投票熱情，直接關係到競選人對亞裔和華人主辦的辯論會是否感興趣，華裔長期以來顯示的投票率，請不動某些競選人，似乎可以理解。如果華人有10%選票，競選人對亞裔和華人社區的重視程度將會另當別論。

多次參加選舉，也曾多次幫助候選人選舉，蘇王秀蘭表示，其實紐森缺席的情況並非第一次，當年阿諾史瓦辛格競選加州州長，華人社區曾邀請他參加辯論會，他最初也曾答應，但最後一分鐘表示抽不開身。其實大家都知道競選人的大型活動早就已安排妥當，最後的答案只是藉口而已。

根據柏克萊加大最新出爐的州長支持率民調，紐森最新支持率30%，位居第一；共和黨的考克斯（John Cox）支持率18%，位居第二；共和黨眾議員艾倫（Travis Allen）支持率16%；前洛杉磯市市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）9%，居四；江俊輝獲得7%的支持率。

一位不願透露姓名的資深政治顧問表示，通常遙遙領先的競選人，會盡量避免與政治素人和支持率較低的候選人同台辯論，「因為這會將對方的身分，抬到與自己平等的高度，是競選策略大忌」，他表示，「坦白說，目前江俊輝的目標不是紐森，而是第二個席位的可能獲得者」。

張曼君表示，她與江俊輝認識多年，當年江俊輝是為聯邦參議員鮑克塞助理時，兩人已認識，「他是一位非常認真而實幹的人」，張曼君記得，有次活動連排位置這樣的小事情，江俊輝會不厭其煩給大家講解，給人留下深刻印象。

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