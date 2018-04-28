州長辯論會候選人簡介

2018-04-28 14:27 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



江俊輝是傑出華人民選官員，現年55歲，民主黨人，曾任八年加州主計長（State Controller），現任加州財務長（State Treasurer），是歷年以來最有機會問鼎加州州長一職的華裔參選人。他的首要政見是大力推廣發展教育，使年輕一代在未來數十年內會更具競爭力。

住房也是非常重要的議題，普通民眾買不起住房。江俊輝在財務長任內，對房屋政策進行改革並提供了數以千計可負擔住房。他將繼續實施有效政策，確保「居者有其屋」，使居民能長期居住在加州。此外，加強投入加州基礎建設，發展及改善交通，水電公共設施，創造就業機會等民生議題，為加州居民提供優質生活環境。江俊輝重視環保，最近發表了加州環保藍圖，並批評其他候選人向帶來污染的石油巨頭拿錢。

Travis Allen是代表南加州杭庭頓灘地區的共和黨籍加州眾議員，現年44歲。他的競選口號是「奪回加州」（take back California）。主要政見包括加州必須減稅，目前加州13.3%的收入稅和7.25%的銷售稅全國最高，以及全國最高的車輛註冊費和汽油稅。他呼籲推翻州長布朗的增稅法案。他表示可用加州現有的錢改善基礎設施，修路架橋。

另外，他還呼籲打擊犯罪，撤銷釋放囚犯、降低罪行的AB109、47及57法案。這些法案導致犯罪率飆升。他呼籲改革加州基礎教育，去除教師工會對教育的把持和控制，把權利交給學生和家長，讓更多好老師教出好學生。此外，他關注加州的水利工程，讓乾旱的南加有更多水庫儲水。

共和黨律師考克思（John Cox）

考克斯現年62歲，他曾是會計師、律師，也是成功商人。他是共和黨籍候選人，口號是「結束庇護州」。他也支持廢除州長布朗增加汽油稅和車輛註冊費的舉措。他支持中小企業發展，認為中小企業是加州產業多元化的根基，廢除過度嚴苛的規章制度和條條框框，才能讓中小企業存活。他自稱是一個商人而不是政客。他的保守派政治理念已經持續35年。他支持保護民眾言論自由的憲法修正案等。雖然他的網站政見介紹不多，但目前是人氣最旺的共和黨籍州長候選人，最新民調僅次於副州長紐森。他表示，讓他想要參選的動力來自於加州日益衰落和越來越高的苛捐雜稅。他明確表示，當選後一定會廢除布朗的庇護州政策，保護加州居民免受暴力非法移民罪犯的傷害。

民主黨前加州教育廳長易思婷（Delaine Eastin）

易思婷今年70歲，擁有教育學博士學位，是此次唯一的女性州長候選人。她曾擔任過州眾議員，兩任加州教育廳廳長，民主黨人。她關注氣候變化和環境正義（environmental justice），要為子孫後代創造更好的環境條件，加州已經走在前列但還不夠。她是加州唯一一個要求加州設立嚴格的環境紀錄和創立綜合性的環境解決方案的候選人。此外，她還要求嚴禁加州開採石油和天然氣，尤其是禁止頁岩油開採技術，認為這會造成地下水污染。Eastin還呼籲免費的從幼稚園到大學的教育，並且改革監獄和司法體制，減少囚犯。

民主黨前洛杉磯市市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）

維拉萊構沙是洛杉磯前市長，現年65歲，民主黨人。他表示，加州是世界第六大經濟體，但確是全美貧困率最高的州。他認為加州沿海和內陸發展嚴重不均衡，很多政策約束所有人，不公平也不現實。科技中心矽谷和中部農業縣所面臨的問題和需要的政策是不一樣的，必須分別解決。

他建議修建更多可負擔房屋。加州房價越來越高，住房成本水漲船高，導致中產流失。他還建議保護非法移民。作為一名西裔候選人，他贊成和支持庇護州政策。此外，他還呼籲推廣可負擔健保法，讓更多人享有健保。維拉萊構沙支持興建公路基礎設施，創造更多工作機會。

未出席的民主黨現任加州副州長紐森（Gavin Newsom）

紐森是聖塔克拉拉大學政治學學士，他在2003年11月當選舊金山第42屆市長，2004年1月8日就職。上任後他推動同性婚姻合法化。他於2010年11月當選加州副州長，2011年1月10日就任，提前一年結束舊金山市長的任期

紐森支持創立全新的職業培訓、建設更多基礎設施、支持政府單一控制的全民健保、支持加州庇護非法移民。