加州首次面對亞太裔州長辯論會 萬眾矚目

2018-04-28 14:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／巴沙迪那市報導



辯論即將開始 分享 facebook

加州歷史上首次面對亞太裔社區的州長競選辯論會，27日晚7時在巴沙迪那社區學院舉行。除了目前民調排名第一的副州長紐森（Gavin Newsom）缺席之外，目前支持率排行榜上排名前六的另外五位候選人都參加辯論，包括華裔參選人江俊輝（John Chiang）。

當晚的辯論題目包括移民、全民健保、經濟發展和社區安全等多方面。活動主辦方亞美政聯（CAUSE）主席胡澤群表示，亞太裔是加州增長最為迅速的族裔之一，舉辦此次辯論會，有助於亞太裔社區了解個別候選人的政見，做出自己的判斷。

當天辯論會在巴沙迪那社區學院Sexson禮堂舉行，2200多個席位座無虛席，雖然辯論會7時才開始，但5時多，校園裡已經有不少前來參與的民眾，華裔民眾並熱情參與，校園裡不時傳來講中文的聲音。一位來自天普市的女士表示，從網路上得知此次辯論，是第一次面向亞太裔的州長競選辯論，所以上網領票前來參加。她表示，華裔民眾越來越關注政治，也越來越關心自己社區的未來。去年反對修建遊民公寓的案例，給天普市的華裔民眾帶來警示，也帶來希望，希望有更多民眾參與政治。

除了現場觀眾，辯論會將在youtube上免費直播，預計當晚收視人數可能為數萬人。

辯論即將開始 分享 facebook