州長候選人支持者 辯論會力挺

2018-04-28 14:26 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 / 巴沙迪那報導



加州歷史上第一次面向亞太裔的州長候選人政見辯論會，27日晚在巴沙迪納社區學院Sexson禮堂舉行，不少尚無立場持觀望態度的民眾與會，也有各候選人的支持者到場為自己的支持者發聲。 分享 facebook

加州歷史上第一次面向亞太裔的州長候選人政見辯論會，27日晚在巴沙迪納社區學院Sexson禮堂舉行，不少尚無立場持觀望態度的民眾與會，也有各候選人的支持者到場為自己的支持者發聲。

當天下午6時，Sexson禮堂前的觀眾註冊攤位就已經準備就緒，不少民眾這時也已到場，直到晚間7時多辯論開始時，場內1000多個座位幾乎坐滿。場外還可以看到候選人的支持者，為前來觀看辯論的民眾做宣傳。候選人之一、加州財務長江俊輝（John Chiang）的競選團隊志願者，即在現場發著宣傳冊，他們穿著印有「John Chiang」標語的上衣。另有加州眾議員艾倫（Travis Allen）的兩三名支持者，在禮堂門口宣傳。

前洛杉磯市市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）約20幾人支持者，舉著支持他的標語，在禮堂外面遊行，並喊著他的名字。維拉萊構沙上前一一與他們握手。

當日辯論會有不少民眾並沒有明確支持對象，他們想要了解各候選人的政見後，再做選擇。

來自菲律賓的Malou Mariano從長堤市特意趕來觀看辯論，她是江俊輝堅定的支持者。她說，從十幾年前就開始支持江俊輝。她認為江俊輝在職位上一直做的很好，江俊輝不僅為亞裔爭取權利，也為所有族裔都做了很多事，自己還將繼續支持他競選州長。

美國中老年人退休協會（AAPR）是本次的贊助者之一，雖然該組織無立場，但來自該組織的華裔女士Susan是江俊輝的堅定支持者。她說，十分支持華裔執政，為華裔發聲。她認為江俊輝的加州財務長背景，會幫助加州經濟實力增加。

另有艾倫的支持者在談到為何支持艾倫時說，因為自己的關注點跟其他人不一樣，因此在選擇支持者也不同。她比較看重傳統價值的回歸，並且反對大麻、非法移民等，而艾倫在這些問題上的態度較為傳統，因此支持他。