年薪4年翻34倍 謎樣女律師 發跡太神奇

2018-04-28 14:19 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



謎樣人物：通俄案女律師維塞尼茨卡雅 分享 facebook

2016年美國總統大選期間，與川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）等競選團隊主管在川普大樓會面的一名俄羅斯女士，身分從「私人律師」突然變為「俄羅斯官方線民」，彷彿偵探小說情節。事實上，維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）的發跡也充滿戲劇色彩，俄羅斯政府紀錄顯示，短短4年之內，她從原本領著1559美元年薪的地方政府機關公務員，收入迅速翻倍到年薪5萬3645美元（約34倍），還有辦法買下價值7位數字的地皮。

42歲的維塞尼茨卡雅在外界眼中，有如謎般人物。她原本默默無聞，後來被冠上的頭銜包括「俄羅斯政府律師」、「俄羅斯官方親信」，也被認為與克里姆林宮關係匪淺，莫斯科地區地方政府機關如果有法律問題，都是找她幫助處理。

2016年6月9日，她在紐約川普大樓與小唐納、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、前任川普競選團隊總幹事馬納福（Paul Manafort）等會面。這場會議後來成為「通俄案」調查重點。

時間點拉回14年前，當時她剛離開公家機關，在莫斯科地區創業，展開律師生涯。根據俄羅斯政府的聘用紀錄，維塞尼茨卡雅1999年在政府單位任職期間，年薪僅1559美元，但到了2003年時，收入已驟增到年薪5萬3645美元。

2003年8月間，維塞尼茨卡雅在莫斯科郊區高檔住宅區的精華地段買了2塊面積可觀的土地。根據俄羅斯房地產仲介人員估計，當時這2塊土地的單價都在50萬美元以上。當年30歲都還不到、身為一名地方小律師的她，有何本事能以5位數年薪的收入，買下2筆加起來要7位數的土地，引起外界好奇。

維塞尼茨卡雅在地方政府機關服務時所累積的經驗與人脈，對她日後發展具有重大影響。當時莫斯科地區副檢察官，同時也是維塞尼茨卡雅上司的米特蘇索夫（Alexander Mitusov），與她結為連理。雖然這段婚姻後來以離婚收場，但她透過丈夫認識了俄羅斯國營鐵路公司主席派特．卡斯也夫（Pyotr Katsyv），並建立深厚交情，成為甚受派特．卡斯也夫倚賴的私人律師。

派特．卡斯也夫的兒子丹尼斯．卡斯也夫（Denis Katsyv）在塞浦路斯開設的「普瑞維桑投資公司」（Prevezon Holdings），由於涉及高達2億3000萬美元的洗錢案，2016年間曾遭到美國司法部調查時，辯護律師就是維塞尼茨卡雅。這起官司後來以庭外和解收場，被告願意繳付590萬美元和解金，但無須承認任何罪行。

根據美國聯邦法院紀錄，維塞尼茨卡雅曾在呈交給法院的聲明中表示，她在俄羅斯曾打過的企業稅與房地產官司，總計勝訴紀錄有300多件，她是莫斯科法律事務所「凱梅爾頓顧問」（Kamerton Consulting）負責人，雇有5名律師、30名員工，客戶包括私人公司與國營企業。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，維塞尼茨卡雅也是華府遊說圈的活躍分子，2016年2月間，她在德拉瓦州成立「人權全球責任倡導基金會」（Human Rights Global Accountability Initiative Foundation），主旨在於撤銷禁止美國民眾領養俄羅斯孩童的禁令。

2012年，美國國會通過「馬格尼茨基法案」（Magnitsky Act），允許美國政府得以對涉嫌違反人權的俄羅斯人士凍結資產，並且扣押簽證。俄羅斯則祭出禁止領養俄羅斯孩童的新政策，做為報復。