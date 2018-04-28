親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩韓峰會聚焦
兩韓峰會影響
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

教育部拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

年薪4年翻34倍 謎樣女律師 發跡太神奇

2018-04-28 14:19世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

謎樣人物：通俄案女律師維塞尼茨卡雅
謎樣人物：通俄案女律師維塞尼茨卡雅
分享

2016年美國總統大選期間，與川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）等競選團隊主管在川普大樓會面的一名俄羅斯女士，身分從「私人律師」突然變為「俄羅斯官方線民」，彷彿偵探小說情節。事實上，維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）的發跡也充滿戲劇色彩，俄羅斯政府紀錄顯示，短短4年之內，她從原本領著1559美元年薪的地方政府機關公務員，收入迅速翻倍到年薪5萬3645美元（約34倍），還有辦法買下價值7位數字的地皮。

42歲的維塞尼茨卡雅在外界眼中，有如謎般人物。她原本默默無聞，後來被冠上的頭銜包括「俄羅斯政府律師」、「俄羅斯官方親信」，也被認為與克里姆林宮關係匪淺，莫斯科地區地方政府機關如果有法律問題，都是找她幫助處理。

2016年6月9日，她在紐約川普大樓與小唐納、川普女婿庫許納（Jared Kushner）、前任川普競選團隊總幹事馬納福（Paul Manafort）等會面。這場會議後來成為「通俄案」調查重點。

時間點拉回14年前，當時她剛離開公家機關，在莫斯科地區創業，展開律師生涯。根據俄羅斯政府的聘用紀錄，維塞尼茨卡雅1999年在政府單位任職期間，年薪僅1559美元，但到了2003年時，收入已驟增到年薪5萬3645美元。

2003年8月間，維塞尼茨卡雅在莫斯科郊區高檔住宅區的精華地段買了2塊面積可觀的土地。根據俄羅斯房地產仲介人員估計，當時這2塊土地的單價都在50萬美元以上。當年30歲都還不到、身為一名地方小律師的她，有何本事能以5位數年薪的收入，買下2筆加起來要7位數的土地，引起外界好奇。

維塞尼茨卡雅在地方政府機關服務時所累積的經驗與人脈，對她日後發展具有重大影響。當時莫斯科地區副檢察官，同時也是維塞尼茨卡雅上司的米特蘇索夫（Alexander Mitusov），與她結為連理。雖然這段婚姻後來以離婚收場，但她透過丈夫認識了俄羅斯國營鐵路公司主席派特．卡斯也夫（Pyotr Katsyv），並建立深厚交情，成為甚受派特．卡斯也夫倚賴的私人律師。

派特．卡斯也夫的兒子丹尼斯．卡斯也夫（Denis Katsyv）在塞浦路斯開設的「普瑞維桑投資公司」（Prevezon Holdings），由於涉及高達2億3000萬美元的洗錢案，2016年間曾遭到美國司法部調查時，辯護律師就是維塞尼茨卡雅。這起官司後來以庭外和解收場，被告願意繳付590萬美元和解金，但無須承認任何罪行。

根據美國聯邦法院紀錄，維塞尼茨卡雅曾在呈交給法院的聲明中表示，她在俄羅斯曾打過的企業稅與房地產官司，總計勝訴紀錄有300多件，她是莫斯科法律事務所「凱梅爾頓顧問」（Kamerton Consulting）負責人，雇有5名律師、30名員工，客戶包括私人公司與國營企業。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，維塞尼茨卡雅也是華府遊說圈的活躍分子，2016年2月間，她在德拉瓦州成立「人權全球責任倡導基金會」（Human Rights Global Accountability Initiative Foundation），主旨在於撤銷禁止美國民眾領養俄羅斯孩童的禁令。

2012年，美國國會通過「馬格尼茨基法案」（Magnitsky Act），允許美國政府得以對涉嫌違反人權的俄羅斯人士凍結資產，並且扣押簽證。俄羅斯則祭出禁止領養俄羅斯孩童的新政策，做為報復。

相關新聞

必勝客創始店搬到大學校園 為什麼不賣披薩了？

2018-04-28 14:13

施坦威青少年鋼琴賽 13歲華生奪冠

2018-04-28 12:15

熱衷教中文 華裔女生出廣東話教科書

2018-04-28 12:12

美大學備取生氾濫 招生顧問批殘酷

2018-04-28 12:00

梅蘭妮亞生日 川普自曝太忙沒送厚禮

2018-04-27 20:48

不滿遭獵巫 川普暗示可能干預穆勒調查

2018-04-27 17:56

遭連番道德指控 美環保署長國會作證全否認

2018-04-27 17:48

川普支持北美申辦世足 暗示反對國會有麻煩

2018-04-27 17:22

解決無家可歸問題 屋崙獲撥款1876萬元

2018-04-27 16:05

影／「天才老爹」性侵被判有罪 當庭怒罵檢方「混帳」

2018-04-27 12:50

美副貿易代表向東協國家喊話 川普想談雙邊貿易協定

2018-04-27 12:06
看更多

熱門文章

整理包／共同聲明：終止一切敵對行為 文金會8大重點一次看

2018-04-27 17:05

兩韓簽署板門店宣言 將於今年簽署和平條約

2018-04-27 17:12

平壤冷麵一夕爆紅 金正恩伴手餐做法大公開

2018-04-27 13:32

李雪主抵板門店 兩韓第一夫人首次會面

2018-04-27 18:09

和平、繁榮、統一：兩韓峰會板門店宣言全文

2018-04-27 18:49

金正恩自備萬寶龍筆簽名 與東西德統一時用同款筆

2018-04-27 16:15

文金峰會下半場 12錦衣衛護駕最搶鏡

2018-04-27 17:32

金正恩親口承認 北韓路況差

2018-04-27 22:51

兩韓峰會晚宴結束 金正恩返回北韓

2018-04-27 20:44

川普：期待「川金會」 考慮2個可能舉行地點

2018-04-28 04:37

金正恩北返揮手致意 第一夫人相擁道別

2018-04-27 22:24

北韓官媒認證！北韓將「完全去核」外界燃起希望

2018-04-28 10:04

美媒爆：陸致函美航空公司 不得將港澳台列國家

2018-04-28 09:58

影／「文金會」趣味場面 花童、北韓攝影成話題

2018-04-27 17:35

笨蛋室友丟錯包垃圾 女子30萬家當被扔街上遺失

2018-04-27 15:41

出生4天後 英國小王子取名路易

2018-04-27 18:42

理性的狂人 金正恩「字」信滿滿

2018-04-28 00:09

美公布「特別301報告」 陸續列「優先觀察名單」

2018-04-27 23:06

兩韓會談 蔡總統提兩原則：樂與對岸領導人見面

2018-04-28 00:17

華麗聲光秀 為兩韓峰會畫下句點

2018-04-27 21:11

文金歷史一會 兩韓宣言：年內達成終戰和平

2018-04-27 23:52

影／兩韓第一夫人相見歡 李雪主參加聯合晚宴

2018-04-27 18:36

西班牙5男強暴女子獲輕判 民眾不滿抗議

2018-04-27 21:01

文金會插曲 兩韓第一夫人都是歌手出身

2018-04-27 17:04

經濟降溫 全球貨幣政策停看聽

2018-04-28 00:07

踏上北韓10秒 文在寅心繫10載

2018-04-28 00:27

文金會 學者：與過去兩韓峰會有3點不同

2018-04-27 22:11

峰會嬌點…金正淑和平藍 李雪主青春橘

2018-04-28 00:13

衛報：兩韓和樂融融 恐讓川普硬不起來

2018-04-28 11:09

紐時：兩韓高峰會如一場外交好戲 張力十足

2018-04-28 12:00

文金植樹後一起散步 似乎在聊嚴肅的事

2018-04-27 15:51

日媒：北韓為金正恩準備住宿 讓他明天可以繼續談

2018-04-27 16:30

熱心女惹惡鄰怨 慘遭潑汽油點火

2018-04-27 17:21

南北韓峰會邁向和平 南韓民眾看法不一

2018-04-27 18:14

川普推文讚南北韓峰會 感謝習近平幫忙

2018-04-27 20:20

精明！貝佐斯讓亞馬遜獲利倒吃甘蔗

2018-04-27 23:53

永生不再是夢？ 新研究讓豬腦離開活體存活36小時

2018-04-28 08:39

南北韓談判 「北京仍占重要位置」

2018-04-28 00:29

南北韓峰會 中國外交部：相逢一笑泯恩仇

2018-04-27 16:57

聖荷西舊金山 全美最強的地區經濟體

2018-04-27 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top