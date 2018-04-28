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施坦威青少年鋼琴賽 13歲華生奪冠

2018-04-28 12:15世界日報 記者朱澤人／紐約報導

施坦威長島鋼琴賽 13歲華生奪冠
施坦威長島鋼琴賽 13歲華生奪冠
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鋼琴製造公司施坦威(Steinway & Sons)近日在長島舉辦首屆青少年鋼琴比賽，13歲華生陳家樂(Matthew Chen)從上百人中脫穎而出，奪得第一名。他表示，這項獎雖是自己鋼琴演奏的里程碑，但學琴不是為了奪獎，更重要是發自內心熱愛，感受音樂對生活的影響。

陳家樂的父親陳利與母親姚奕都是1990年代從上海移民來美攻讀碩士，兩人從事電腦IT業，2003年因工作關係定居長島蘇福克郡(Suffolk County)，隔年生下他。姚奕表示，她與先生沒學過音樂，居住地三村學區(Three Village)的家長大多是教授或研究員，重視小孩全面發展，多數孩子都從六歲學琴，陳家樂也不例外。

陳利夫妻先是請波蘭裔小有名氣的鋼琴家帕皮夫斯基(Peter Papiewski)到家指導，沒想到老師大力讚揚陳家樂極有天分，對音樂理解能力過人。一般人學琴要五、六年才能通過六級鋼琴演奏考試，但陳家樂一年半即考過。八歲就參加紐約音樂大賽(New York Music Competition)獲得二等獎，此後在該大賽四次獲獎，4月21日更在施坦威長島青少年鋼琴比賽奪第一。

「彈鋼琴不是為了比賽，我當然會想贏，但若只想拿第一，就會太緊張，沒法在當下好好演奏。」陳家樂說，學琴要發自內心熱愛，喜歡上台演奏的感覺，他大部分練琴時間不是準備競賽曲目，而是盡可能增加鋼琴水平的廣度與深度，同時閱讀大量音樂書籍。他還跟著老師帕皮夫斯基上廣播節目談浪漫主義史，讓聽眾了解音樂重要性。

姚奕指出，兒子完全是自動自發練琴，若家長讓孩子學琴是為申請好學校，小孩一定會察覺，反而壞了親子關係。父母首先要自身喜歡音樂，而不是盯著孩子練琴。第二是每天固定時間練琴，形成規律，但不能太嚴格。第三是透過學琴來培養小孩對事情的堅持、自制與不放棄，達到人格全面發展。

陳家樂準備留在當地學區升高中，專攻理科與音樂。未來他希望在國際音樂大賽與各國鋼琴好手交流，並能到歐洲旅遊，感受浪漫主義對社會影響。「學音樂不是練習而已，要了解背後歷史，才知道音樂如何形塑建築、繪畫、戲劇各個方面。」

施坦威長島鋼琴賽 13歲華生奪冠
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