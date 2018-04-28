移民政策緊縮 華裔積極學英語入籍

2018-04-28 12:12 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ╱紐約報導



移民緊縮：怕被趕回國 華裔積極學入籍英語 英語班報名增3成 分享 facebook

由於總統川普對移民政策嚴苛，一些華裔民眾即使持有綠卡，也擔心因申請福利等其他問題，導致被遣返中國，以致近來申請入籍人數增加。布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福在「了解你的權利講座」指出，該中心舉辦的免費入籍課程，報名參加人數較往年增長三成，且學員多為中年華裔。

「了解你的權利講座」由布碌崙華人社區服務中心和市長辦公室共同舉辦，日前在布碌崙班森賀舉行，旨在為社區民眾提供免費的市府資源，當日多數華裔民眾就綠卡延期及如何入籍等移民問題向市府人員提問。

市長辦公室移民服務部華裔協調員周Christine指出，無論移民身分，市府將為所有市民提供法律援助以及入籍服務。周Christine表示，全市共設30多個免費法律諮詢點，可解答民眾關心的移民問題，有需要民眾可通過ActionNYC申請或撥打(800)354-0365諮詢相關問題。她還說，低收入民眾可向市府提交申請，相關部門將根據申請者年收入不同，減免部分入籍費用。 當日，她亦向民眾介紹市民卡(IDNYC)及免費學習英語服務，鼓勵市民善用政府資源，享受應有的權利。

羅添福指出，由於新總統上台後對移民政策嚴苛，華社入籍申請人數不斷增長，也帶動華裔社區學習英文的熱潮，和往年相比，報名人數至少增長了30%，「每日都有民眾來詢問是否有空餘學額」。他表示，過去前往英文入籍班學習的民眾，多為退休的耆老，但自今年起多數報名英文班的學生都為中年人士。