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華裔男護士盜賣醫療器材 面臨撤銷執照囚7年

2018-04-28 12:13世界日報 記者朱澤人╱紐約報導

華裔男護士偷竊醫療器材拍賣 面臨最高七年監禁
華裔男護士偷竊醫療器材拍賣 面臨最高七年監禁
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一名42歲華裔男護士從長島醫院偷取價值3萬4000元醫療器材，拿到eBay網站拍賣。他26日被警方逮捕，被檢方控三級重竊罪，若罪名成立，將面臨兩年三個月到七年監禁。

被告拉菲爾‧洪(Rafael Hung)26日過堂，獲法官裁定無保候審，將在6月7日上庭。根據檢方起訴書，他為北岸醫療系統(Northwell Health)護士，在曼哈塞(Manhasset)北岸大學醫院外科手術加護病房上班。

從2016年11月起，北岸醫療系統主管接到通報，該院許多醫療器材被拿到eBay網站拍賣，包括Alaris輸液泵、AccuVein靜脈顯示儀，而商品寄出地址為皇后區橡園(Oakland Gardens)。

經過醫院內部調查，這些商品是在2016年8月8日到2017年2月16日被偷竊，並循線追查到2011年3月起在該院任職的護士拉菲爾‧洪，發現他把外科手術加護病房儀器放在背包帶走。院方隨即通報聯邦食品藥物管理局(FDA)，並把案子轉給納郡檢方。

檢方指出，初步調查拉斐爾．洪偷竊器材價值為2萬5000元，在進一步從知情者、摩根大通銀行與PayPal網上付費系統蒐集證據後，查出被告竊取儀器高達3萬4000元。

北岸醫療系統發言人27日指出，該院去年12月將洪姓護士開除，目前與檢方積極合作。如果洪男被定罪，紐約州衛生廳將決定是否把他的護士執照撤銷。

納郡檢察官馬德琳．辛格斯(Madeline Singas)表示，洪姓護士辜負民眾對護理人員的信賴，為了賺點外快偷取醫療器材，促使醫院成本增加，轉嫁在病患身上，被告必須面對嚴重後果。

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