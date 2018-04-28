遭前女記者指控毛手毛腳 美退休主播否認

2018-04-28 08:49 中央社 波特蘭27日專電



已退休的美國國家廣播公司（NBC）重量級資深主播湯姆．布羅考（TomBrokaw），遭一名前任女記者指控毛手毛腳、企圖強吻及糾纏不清。湯姆．布羅考則發表聲明予以鄭重否認。

52歲前任國家廣播公司戰地記者琳達．韋斯特（Linda Vester），26日接受美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety ）與「華盛頓郵報」（The WashingtonPost）專訪時表示，1990年代分別在丹佛（Denver）及紐約市的國家廣播公司分社任職期間，都曾遭到湯姆．布羅考騷擾。

「綜藝」報導指出，當年韋斯特遭到湯姆．布羅考騷擾之後，曾向兩位友人吐苦水，記者向這兩名友人查證之後，證實了韋斯特的說法。

韋斯特指出，1999年期間，當時28歲的她在科羅拉多州一起採訪教宗若望保祿二世訪美之行，在丹佛分社會議室裡，湯姆．布羅考從她的背後毛手毛腳，還對她腰部搔癢。

她說，當時會議室裡也有其他人，但所有人都視若無睹，「他是整個新聞網最有權勢的人，我是最資淺的菜鳥。」

78歲的湯姆．布羅考，從1982年起擔任國家廣播公司晚間新聞主播長達22年，直到2004年才卸任。退休之後，他擔任國家廣播公司新聞部特別記者。

曾經採訪波灣戰爭的韋斯特，1999年離開國家廣播公司，跳槽到福斯新聞網（Fox News），後來為了照顧家庭，2006年起離開電視圈。她現在負責製作紀錄片，並經營親子網站。

韋斯特接受「綜藝」訪問時也指出，1994年間，她在紐約收到湯姆．布羅考從電腦寄發的曖昧簡訊，後來他則打電話說要到她飯店來找她。她表示，由於不好意思拒絕，後來被他抓住脖子，企圖強吻，在她嚴肅表態拒絕之後，他才離開。

對於韋斯特的指控，湯姆．布羅考透過國家廣播新聞部發表聲明予以鄭重否認。

他在聲明中寫道，23年前曾經兩度應韋斯特之邀與她碰面，她想請教在國家廣播公司新聞部生涯發展的問題，「這些會面都很簡短，氣氛友好，舉止有節，我當時並沒有對她做出任何曖昧言行，後來也不曾有過。」

在報導中，另外一名身分保密的女性，也對這位資深新聞主播做出類似的指控。1990年代期間，這名女性擔任電視台助理製作。