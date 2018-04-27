紐約辦事處：台灣旅行法展現台美關係堅實

2018-04-27 22:39 中央社 紐約27日專電



針對前美國駐北京大使芮效儉指台灣旅行法將台灣置於險境，駐紐約辦事處副處長蘇瑞仁撰文表示，台灣旅行法展現台美關係堅實，能基於台美之間的互信，以建設性方式落實。

芮效儉（J. Stapleton Roy）在紐約智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係中心「中參館」（ChinaFile）網站19日刊出的文章指出，美方若以有違「一個中國」政策的方式落實3月通過的台灣旅行法，主要受害的將是台灣。

「中參館」網站26日下午在芮效儉文章下方刊登蘇瑞仁的評論。蘇瑞仁寫道，台灣旅行法並不危險，北京對台文攻武嚇日益升級才是危險所在，芮效儉的文章卻隻字未提。

蘇瑞仁表示，在兩岸關係方面，台灣已承諾將維持現狀，誓言不會走回對抗的老路，台灣維繫台海和平的承諾不會改變。

然而，過去一年，中共軍機在台灣周邊多次進行所謂「繞島巡航」，北京還逕自開通M503北上及銜接航路，並阻撓台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等攸關台灣民眾生存的國際組織。蘇瑞仁說，這些不友善的舉動早在台灣旅行法通過前就存在，目前持續存在。

他表示，台灣旅行法彰顯美國維護東亞和平穩定的承諾，有助重申華府對台廣泛且持續的支持，也向北京釋放「激進行為只會強化美國對台承諾」的明確訊息。

芮效儉在文中提到，過去近40年，台灣在中國大陸的陰影下繁榮茁壯。蘇瑞仁說，美國政策架構的彈性，是台灣能有如此成就的主因之一。

蘇瑞仁表示，現今國際情勢複雜多變，增加台美相互接觸的機會，確保台海與區域和平的必要性與日俱增。台灣旅行法增添上述政策架構彈性，應被視為有助美國政府更了解台灣政治與安全環境的工具。