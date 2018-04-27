不滿遭獵巫 川普暗示可能干預穆勒調查

2018-04-27 17:56 中央社 華盛頓26日綜合外電報導



穆勒（Robert Mueller）正就俄羅斯是否介入2016年美國總統大選進行廣泛調查，川普今天暗示，他有可能干預美國司法部對他的「通俄案」調查。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天暗示，他有可能改變立場，轉為干預美國司法部對他的「通俄案」調查。美國聯邦參議院委員會則已採取進一步行動，以保護本案特別檢察官穆勒不被川普開除。

穆勒（Robert Mueller）正就俄羅斯是否介入2016年美國總統大選進行廣泛調查，包括是否有任何親近川普人士與俄方共謀，以及川普是否在調查上妨礙司法。

川普接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「福斯和朋友」（Fox and Friends）電話訪問時表示：「他們正對美國總統進行獵巫。我原本決定不介入司法部事務，但我不是非得如此，我有可能改變心意。」

彭博報導，這是有關是否將採取行動限制或終止穆勒的調查，川普至今釋出最強烈的暗示之一。美國兩黨國會議員皆曾警告川普，開除穆勒恐產生憲政危機。

美國聯邦參議院司法委員會（Senate JudiciaryCommittee）今天已以14票對7票，通過保護穆勒不致無端被解職的法案。但這項行動恐怕僅具象徵意義，因參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）已表明，法案不會獲院會投票，且法案是否合憲也有爭議。

當被問到是否會接受穆勒團隊訪談，川普表示，如果能夠的話他願意。不過他說，有些參與調查的人士有「利益衝突」。

川普表示：「看看這些人，他們（和我）有如此大的利益衝突。調查人員有13名民主黨人，有希拉蕊（Hillary Clinton）的人，有替希拉蕊基金會工作的人。」

他還說：「我愛聯邦調查局（FBI），FBI也愛我。但（前FBI局長）柯米（James Comey）帶頭的FBI上層人士不正派。」

川普在訪問中，指控遭他開除的柯米為了讓司法部能夠任命特別檢察官，犯下洩露機密的罪行。

他說：「柯米犯了罪。如果司法部好好做事，而不是花800萬美元試圖找到…」此時主持人打斷他：「這是你的司法部！」川普回答：「你說的對。我對我的司法部感到非常失望。」