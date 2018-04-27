解決無家可歸問題 屋崙獲撥款1876萬元

2018-04-27 16:05 世界日報 記者 世界日報 記者 劉先進 ╱屋崙報導



根據統計，加州2017年遊民人數為13萬4278人，占全國遊民人數的四分之一多，相比於2015年增長16%。 世界日報記者劉先進／攝影 分享 facebook

屋崙第二區市議員傑恩（Abel Guilln）辦公室26日表示，為解決社區無家可歸問題，阿拉米達縣議員在上周決定撥款給屋崙63萬3320元（約1876萬台幣）。

這也是阿縣「未獲安置遊民即時影響撥款項目」（Unsheltered Homeless Immediate Impact grants）的一部分。總計63萬多的資金中，將有53萬用於支付屋崙第二戶外導航中心（Outdoor Navigation Center）每年運營成本，5萬提供給家庭汽車旅館代金券和短期快速安置資金，還有5萬3320元用於在五個無家可歸的營地提供便攜式廁所和洗滌站，方便遊民清潔。

根據統計，加州2017年遊民人數為13萬4278人，占全國遊民人數的四分之一多，相比於2015年增長16%。阿拉米達縣2017年發布的最新調查報告顯示，該縣有5629人無家可歸，比前兩年多28％。屋崙遊民問題日益嚴重，去年2761人無家可歸，比兩年前增加570人。

遊民帶來衛生、市容整潔等問題，華埠也在聯合市議員傑恩一起解決。 世界日報記者劉先進／攝影 分享 facebook

在高速路橋底、路邊街道都出現他們搭建的帳篷，有遊民白天就在華埠一些商鋪門口坐著，喃喃自語，甚至是乞討，經過的行人避之不及。華埠社區陳錫澎表示，加上駐紮或逗留的數字，華埠遊民近20個，比往年大幅增加。遊民帶來衛生、市容整潔等問題，華埠也在聯合市議員傑恩一起解決。傑恩考慮到一些遊民有精神和吸毒問題，不僅希望提供住處，還想增加相應的服務。

屋崙市長薛麗比（Libby Schaaf）之前就和其他加州10個城市聯合呼籲通過AB3171法案，從州預算中撥款15億元，緩解全州日益嚴重的住房危機。

屋崙非營利組織家橋驛社也將首次推出針對所有族裔和年齡遊民的計畫。由社區組織推薦合適者，預計一年能幫助50個遊民。條件是須持有Medi-Cal、精神健康有問題，時常需要應急醫療服務，以提供基本醫療服務。