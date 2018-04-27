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影／「天才老爹」性侵被判有罪 當庭怒罵檢方「混帳」

2018-04-27 12:50聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

以電視劇「天才老爹」風靡全球的美國非裔喜劇泰斗比爾寇斯比(Bill Cosby)性侵案，美國賓州法院接手再審後，陪審團26日推翻去年審判，判定寇斯比3項罪名成立，高齡80歲的寇斯比恐將老死獄中，寇斯比當下也情緒失控，大罵檢察官是「混帳」。

寇斯比以「天才老爹」一劇獲得「美國老爹」的稱號，沒想到私底下竟是一名不折不扣的性侵慣犯，遭到高達50名女性站出來指控，包括此案的45歲受害人康絲登（Andrea Constand）。

本案發生在2004年1月，當年年僅30歲的康絲登任職寇斯比母校譚普大學（Temple University）女籃隊管理人員，前往寇斯比家中請益轉職事情時，遭66歲的寇斯比下藥迷昏性侵；這起案件是目前指控寇斯比性侵的女子中，唯一由檢方提出刑事告訴的案件，因為其他指控都年代久遠，已超過追訴時效。因此這次陪審團判定寇斯比3項「加重強制猥褻罪」皆成立後，讓現場受害人都激動得忍不住啜泣。

相較一年前，寇斯比以相同罪名受審，但陪審團意見僵持不下，導致審判無效；這次檢方再度起訴，7位男性和5位女性組成的陪審團一致作出有罪決定。在陪審團做出判決之後，檢察官以他擁有私人飛機、因此有逃亡之虞為由，要求法官羈押，讓原本還算冷靜的寇斯比瞬間崩潰，說自己沒有飛機，開口大罵檢察官是混帳；檢察官史迪爾（Kevin Steele）也反唇相譏，要大家睜大眼看清楚寇斯比的真面目。

法官歐尼爾（Steven O'Neill）最後裁定，寇斯比不用入監，以100萬美元交保，等候日後法院宣判刑期。寇斯比律師則堅稱無罪，會繼續再上訴。

寇斯比被控「不合意性交」、「無意識性交」和「下藥後性侵」三項罪名，每一項最高可判10年徒刑，換言之，現年80歲的寇斯比未來最高恐將入獄30年，如期間未獲假釋，寇斯比110歲才可能出獄。這也是#MeToo和「到此為止」（#TimesUp）反性侵浪潮以來，首起定罪的名人性侵案，被認為是對抗性侵和職場性騷擾風氣的一大勝利。

美國賓州法院26日判定，「天才老爹」比爾寇斯比性侵有罪，最高面臨30年刑期，委任...
美國賓州法院26日判定，「天才老爹」比爾寇斯比性侵有罪，最高面臨30年刑期，委任律師已表示會上訴。美聯
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