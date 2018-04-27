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法官裁定 由特別主事官先檢視川普律師遭扣資料

2018-04-27 11:15中央社 紐約/華盛頓26日綜合外電報導

美國法官今天裁定，由獨立的特別主事官（special master）首先檢視聯邦調查局（FBI）從總統川普私人律師柯恩（Michael Cohen）住處和辦公室查扣的資料。

路透社報導，特別主事官瓊斯（Barbara Jones）將決定哪些文件應該交給檢方。瓊斯曾任紐約南區聯邦地方法院法官，負責監督的案件從組織犯罪到企業法規遵循都有。

瓊斯將檢視這些資料文件，並決定哪些應受到「律師─委託人保密特權」（attorney-client privilege）保護。

川普今天接受福斯新聞（Fox News）專訪表示，在他所有法律事務中，柯恩只處理相當少的部分。

不過，川普和柯恩都以「律師─委託人保密特權」為由，尋求限制檢方可以看到的文件。

檢方最初表示，這些被查扣的文件應該由特別檢察官辦公室的律師檢視，這些律師會被排除在主要檢察團隊之外。柯恩則堅稱他的律師應該先看。

地方法院聯邦法官伍德（Kimba Wood）最後在今天裁定，由雙方曾透露可接受的特別主事官先行檢視。

檢方表示，他們不認為這些文件會有很多關於川普應受特權保密的資料。檢方在今天遞交法院的文件中，提到川普所說柯恩只處理他法律事務的一小部分。

伍德說：「收到柯恩的律師和干預者的信函後，使我相信，借助特別主事官將讓這個過程加速進行。」

瓊斯不在檢方和柯恩律師建議的7名特別主事官名單中。

川普
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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