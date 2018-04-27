川普首度承認 律師代表處理與色情女星交易

2018-04-27 06:50 中央社 華盛頓26日綜合外電報導



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天首度承認，他的私人律師柯恩代表他處理與色情片女星「暴風女丹尼爾斯」有關的一項「交易」，但川普也試圖與柯恩劃清界線，表示柯恩遭到調查與自己無關。

法新社報導，丹尼爾斯（Stormy Daniels）宣稱2006年曾與川普有染，並說柯恩（Michael Cohen）為此付給她13萬美元封口費。川普原本否認知道此事。

川普今天接受福斯新聞頻道（Fox News）的「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目電話訪問時，首度承認柯恩代表他處理與丹尼爾斯的交易。丹尼爾斯已經告上法院，想要廢除與柯恩達成的保密協議。

他說，柯恩只在「整體法務工作中的小小部分」代表他。

川普說：「他在像是與這個瘋狂暴風女丹尼爾斯的交易中代表我，他代表我。」

他又說：「在我看來，他絕對沒有做不對的事情。沒有競選經費流入此處。」

本月稍早川普在空軍一號專機上被記者問起支付丹尼爾斯封口費一事時，推說他對此事全無所知。

給丹尼爾斯的封口費是在2016年11月的總統大選前不久支付，有人質疑這可能違反了競選財務法規。

柯恩在紐約的住處和辦公室本月遭聯邦調查局（FBI）突襲搜查，進行未說明原因的犯罪調查工作。川普在訪問中想要和長期擔任他私人律師的柯恩劃清界線，表示柯恩遭到調查與他無關。

川普說：「他們在調查和他生意有關的事情。我可以告訴你們，我和他的生意無關。」

他又說：「我有很多律師。…我的律師這麼多，你們甚至難以相信。」