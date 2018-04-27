天才老爹柯斯比性攻擊罪成立 恐將關到老死獄中

2018-04-27 04:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



比爾柯斯比(中)被判性攻擊罪成立後，離開法庭。他可能終老監獄。 歐新社 分享 facebook

非洲裔電視偶像天才老爹比爾柯斯比(Bill Cosby)，26日獲陪審團判定觸犯性攻擊罪，輸掉幾十名婦女出面指控他性侵害所引發的持續多年法律抗爭。

這個現年80歲的「天才老爹」，可能面對老死獄中的命運。

費城郊外的諾里斯鎮法庭擠滿了人，指控柯斯比下藥迷姦的安翠亞‧康斯坦 (Andrea Constand)，聽到陪審團宣判，激動得忍不住啜泣。

比爾柯斯比性攻擊罪成立，指控他性侵的一位女性受害者柏納（Lily Bernard）聽到判決後，激動啜泣。 歐新社 分享 facebook

【中央社／賓州諾里斯敦26日綜合外電報導】

老牌諧星比爾柯斯比被控在2004年下藥性侵一名女性友人，今天遭陪審團判定3項罪名成立。這是反對性騷擾風潮席捲全球以來首宗名人性侵審判案，檢方贏得重大勝利。

路透社報導，80高齡的比爾柯斯比（Bill Cosby）在1980年代以電視影集「天才老爹」（The Cosby Show）走紅，建立國民父親形象，近年卻被控性侵數十女性，包括此案的45歲受害人康絲登（Andrea Constand）。他被控3項加重強制猥褻罪，每項罪名都可能判刑10年，恐怕得終老獄中。

檢方讚揚這項判決代表正義終獲伸張，比爾柯斯比的律師則迅速表示將提出上訴。

陪審團宣布有罪判決時，比爾柯斯比目光向下，表情難過。也指控他性侵的另一位女性受害者柏納（Lily Bernard）在庭上啜泣，康斯坦則面無表情。

柏納表示：「不只是對我們62個挺身而出的人，對所有性侵案的受害者，不論男女，這都是一項勝利。」她所提指控比爾柯斯比性侵人數是較高估計人數。

法官歐尼爾（Steven O'Neill）裁定，比爾柯斯比可以100萬美元交保，暫時不用入監，等候日後法院宣判刑期。他隨即離開法院。

康斯坦曾任比爾柯斯比母校譚普大學（Temple University）的女籃隊管理人員，她是指控寇斯比性侵的約50名女性之一。其他指控柯斯比的案件因為年代都太過久遠，據信難以成案。

由7位男性和5位女性組成的陪審團一致作出有罪決定。不到一年前，比爾柯斯曾以相同罪名受審，當時陪審團意見僵持不下，法官宣告審判無效，但檢方決定再度起訴他。

過去一年間，指控媒體、演藝圈和政界財大勢大男性性侵和騷擾的案件連傳，激起反對性騷擾的「我也是」（#MeToo）和「到此為止」（#TimesUp）運動，這激勵各行各業的許多女性公開個人受害的案例，有些是在沈默多年之後才發聲。