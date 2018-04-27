龐培歐任國務卿 美參議院通過

2018-04-27 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦參議院26日表決通過國務卿提名人龐培歐（Mike Pompeo）任命案。

參議院外委會23日通過龐培歐任命案，即送交全院，參院於26日中午表決，以57票贊成、42票反對，通過龐培歐任國務卿。

參院外委會主席柯克（Bob Corker）26日表示，希望今天通過龐培歐任命案，能讓龐培歐趕上參加27日北約（NATO）外長會議；國務院目前由代理國務卿蘇利文率團赴比利時布魯塞爾參加北約外長會議，但國務院官員也說，若龐培歐就任國務卿，國務院會相應做出調整。

總統川普於3月13日以推文宣布撤換前國務卿提勒森，並提名由中央情報局（CIA）局長龐培歐接任。

川普提名龐培歐出任國務卿不久後，龐培歐便以中情局長身分於復活節假期秘密訪問北韓，為「川金會」鋪路，期間並會晤北韓領導人金正恩。

川普26日在福斯新聞頻道表示，龐培歐幾周前訪問北韓，但並未計畫會晤金正恩；「他不預期見到金正恩，但他見了。他們安排他（龐培歐）去打招呼。」

川普指出，這不僅是打招呼，龐培歐與金正恩相處融洽，談話一個多小時，龐培歐也與北韓官員談話。

川普還說，如果可以的話，他想發布金正恩與龐培歐談話的照片，這不是個壞主意。