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愛妻梅蘭妮亞生日 川普打電話公開祝賀

2018-04-27 01:05世界日報 記者顏伶如/綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞。 (美聯社)
美國第一夫人梅蘭妮亞。 (美聯社)
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在第一夫人梅蘭妮亞48歲生日這天，川普總統於美東時間早晨8時打電話到福斯新聞網（Fox News）「福斯與朋友」（Fox & Friends）晨間節目現場，為妻子公開祝福。主播詢問送了妻子什麼生日禮物，川普則說：「我最好別討論這個，否則會惹麻煩的。」

節目開場，川普便在電話中說道，刻意挑選「這個非常、非常特別的日子」打電話到節目來，因為今天就是妻子生日，他要說聲：「生日快樂，梅蘭妮亞。」

(▼影片／FOX NEWS)

模特兒出身的梅蘭妮亞，1970年4月26日出生於前南斯拉夫（現為斯洛維尼亞）的諾弗梅斯托（Novo Mesto）。2005年1月，她與川普結婚，成為川普的第三任妻子之後，2006年3月生下兒子拜倫‧威廉‧川普（Barron William Trump）。

送了什麼生日禮物給梅蘭妮亞？川普答覆主播詢問時說：「我最好別討論這個，否則會惹麻煩的。」

川普接著說道：「我可能並沒有送她很多東西。我準備了一張很漂亮的生日卡片，大家知道我真的很忙，沒時間出去挑選禮物，所以我為她準備一張精美卡片，還有一些美麗的花朵。」

他也表示，梅蘭妮亞這次在接待法國總統表現很棒，剛剛結束訪問的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是位很棒的總統，深受美國人民愛戴。

(▼影片／abc NEWS)

川普梅蘭妮亞主播法國福斯
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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