白宮醫官惹議 退出退伍軍人事務部長提名

2018-04-26 23:57 中央社 華盛頓26日綜合外電報導



聯邦退伍軍人事務部長被提名人傑克森（RonnyJackson），26日宣布撤回提名。 路透社 分享 facebook 美國退伍軍人事務部部長提名人、川普總統的醫師傑克森（RonnyJackson），今天退出提名。他被指胡亂開藥，並在上班時間喝酒，醉到不省人事。

傑克森發表聲明說：「我很遺憾退出退伍軍人事務部部長提名。」

傑克森堅稱，外界對他的所有指控並非事實；但他說，他仍選擇退出，因為這些指控已讓問題失焦。

他表示：「很不幸，由於華盛頓運作的方式，這些不實的指控已讓人分心，大家因此忽略了總統以及我們必須處理的重要問題，那就是，我們如何給予我們國家的英雄最好照顧。」