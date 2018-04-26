「只見給錢的說客」 川普愛將穆瓦尼言論惹議

2018-04-26 18:06 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



說客給錢才見面，美消費者金融保護局代理局長穆瓦尼言論惹議。 路透社 分享 facebook

川普總統在2016年大選期間，頻頻喊出「排乾沼澤」(drain the swamp)口號，矢言要趕走用金錢做為交換條件、罔顧平民百姓權益的職業政客與國會說客。然而，身兼白宮預算局(OMB)局長及消費者金融保護局(CFPB)代理局長的穆瓦尼(Mick Mulvaney)，本周稍早卻在一場座談會上自揭瘡疤，自爆過去擔任國會議員時，只跟「有給錢」的說客見面。

50歲的穆瓦尼是共和黨南卡羅來納州聯邦眾議員出身。日前媒體報導傳出，由於穆瓦尼與川普關係密切，深受川普青睞，極有可能成為下一任白宮幕僚長人選。不過，穆瓦尼24日在一場與銀行界主管的座談中卻自爆，擔任國會議員期間「只跟有捐政治獻金的說客見面」。

紐約時報報導，目前還暫代消費者金融保護局局長一職的穆瓦尼，24日與「美國銀行家協會」(American Bankers Association)成員座談時表示，銀行主管如果想要推動某些計畫，就應該努力向立法部門施壓，至於具體作法則可參考他擔任國會議員時的方式。

穆瓦尼說，自己身為國會議員期間，只會接見曾為他選舉捐助政治獻金的說客。

在這場於華府舉行、約有1300人參加的大型座談會上，穆瓦尼說道：「在這裡，大家應該怎麼辦事情，是很重要的。我在國會的辦公室，訂定著位階等級的規定。如果你是說客，但從沒給我們半毛錢，我是不會理你的。如果你是說客，曾經給我們錢，那我可能願意跟你談談。」

至於「位階等級」的順序究竟為何，穆瓦尼進一步指出，自己所代表的南卡羅來納州選區選民，當然排在第一順位，「如果你從老家大老遠跑來，坐在大廳等我，我一定會跟你談談，沒有例外，不管有沒有捐款過都一樣。」

2011年至2017年2月，穆瓦尼擔任南卡羅來納州第五選區的聯邦眾議員，2017年2月出任白宮預算局局長。2017年11月，川普指派穆瓦尼暫代消費者金融保護局局長。