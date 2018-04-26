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每日「超級通勤者」比率 士德頓稱冠全美

2018-04-26 16:10世界日報 編譯組╱灣區25日電

25歲的士德頓市（Stockton）居民岡薩雷斯（Katrina Gonzalez）和灣區其他許多通勤者一樣，經常在往返矽谷的途中辛苦塞車。她每天要經過七條不同的高速公路才能抵達在聖荷西的工作地點，平均每天花三小時在路上。

租房網站Apartment List於25日公布一項最新調查報告，調查結果顯示，東灣士德頓地區每日「超級通勤者」（super commuters，指單程通勤時間在90分鐘以上的上班族）比率，從2005年的7%增長成2018年的10%，為全美之冠，反映出民眾為了平衡高薪工作和可負擔住房所做的掙扎。

Apartment List資深研究人員班奈特（Sydney Bennet）表示：「極大比率在灣區上班的民眾都住在外圍地區的這個事實，證明了灣區住房短缺的嚴重性。許多人每天從委利賀、士德頓或莫德斯度（Modesto）開兩個小時車或轉搭多種不同的大眾交通工具到灣區工作，這是20年前或30年前無法想像的事。事實就是這些人在灣區內部找不到地方住。」

「超級通勤者」比率7%的莫德斯度在榜中排名第二，包括東灣在內的舊金山大都會區排第六，比率為5%，聖荷西地區排第23，比率為3%。第三名到第五名分別是南加河濱市（Riverside）、紐約市和康乃迪克州布里奇波特（Bridgeport）。

舊金山矽谷塞車
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