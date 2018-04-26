涉多起性侵殺人案 美「金州殺人魔」藏40多年終落網

2018-04-26 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



美國加州警方25日表示，他們在DNA比對的協助下逮捕了一名前警員，可能就是1976到1986年間，在加州地區犯下多起性侵殺人案、令人聞之色變的「金州殺人魔」。

嫌犯為現年72歲的迪安傑羅(Joseph James DeAngelo)，居住在沙加緬度地區，警方從他家丟棄品中找到DNA線索，成功與過去的犯罪證據建立起關聯。目前他因被懷疑涉及4起謀殺案而遭羈押，檢方預計將對他提出更多起訴，希望最高能求處死刑。

金州殺人魔也被司法單位稱為「東區淫魔」，據信犯下12起謀殺、51起性侵及超過120起竊盜案，2016年是他犯案滿40年，聯邦調查局曾發出5萬美元懸賞，希望民眾提供線索以便找到破案希望。

美聯社報導指出，金州殺人魔會蒙面持槍在深夜潛入住家竊取珠寶，如果發現有女性獨居或是伴侶同住就會下手性侵，並在完事後射殺被害人，受害者年齡從12歲到41歲都有。有時他甚至將男性反綁並將碗盤置於背上，威脅被害人如果在他性侵女子時碗盤掉落就要殺了兩人。

迪安傑羅在1979年因為順手牽羊而遭加州奧本市警局開除，警方現在相信他是在當警察時犯下部分暴行。一名女性被害人在得知金州殺人魔終於落網時表示「喜極而泣」，橘郡檢察官則表示，嫌犯曾被冠上各種綽號，「今天我們很榮幸能稱他『被告』」。

美國加州警方25日表示，他們在DNA比對的協助下逮捕了一名前警員，可能就是1974到1986年間，在加州地區犯下多起性侵殺人案、令人聞之色變的「金州殺手」，嫌犯為現年72歲的迪安傑羅(Joseph James DeAngelo)。歐新社 分享 facebook