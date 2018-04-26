新州最安全醫院22家入榜 總體安全名列全美17

2018-04-26 12:44 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



醫療保健教育機構跳蛙集團(Leapfrog Group)公布最新醫院安全評級報告，新澤西州22家醫院獲得A評分，比去年10月的成績有所下滑。新州醫院的總體安全程度全美列17名，也比去年下滑6名。

評分包含醫學專家提出的28項指標，包括可預防性事故(如細菌感染)和可避免性事故(如摔倒或褥瘡等)的比例；在去年的評分中，新州66所醫院中，30所獲得最高的A評分。據統計，多年來在各項指標中全A的新州醫院僅有漢肯撒克大學醫學中心(Hackensack University Medical Center)和聖巴拿巴醫學中心(Saint Barnabas Medical Center in Livingston)。

跳蛙集團總裁班德爾(Leah Binder)表示，近年來全美醫療事故致死數量攀升，希望這份榜單能繼續幫助民眾瞭解醫院安全。全美範圍內，夏威夷成為醫療最安全州，愛達荷、羅德島和麻州分列二、三、四位。

報告網址：www.hospitalsafetygrade.org/your-hospitals-safety-grade/state-rankings。