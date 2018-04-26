親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
加國廂型車輾人
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

動保警察有譜？公共參與平台是萬靈丹？

新州最安全醫院22家入榜 總體安全名列全美17

2018-04-26 12:44世界日報 記者謝哲澍／新澤西州報導

醫療保健教育機構跳蛙集團(Leapfrog Group)公布最新醫院安全評級報告，新澤西州22家醫院獲得A評分，比去年10月的成績有所下滑。新州醫院的總體安全程度全美列17名，也比去年下滑6名。

評分包含醫學專家提出的28項指標，包括可預防性事故(如細菌感染)和可避免性事故(如摔倒或褥瘡等)的比例；在去年的評分中，新州66所醫院中，30所獲得最高的A評分。據統計，多年來在各項指標中全A的新州醫院僅有漢肯撒克大學醫學中心(Hackensack University Medical Center)和聖巴拿巴醫學中心(Saint Barnabas Medical Center in Livingston)。

跳蛙集團總裁班德爾(Leah Binder)表示，近年來全美醫療事故致死數量攀升，希望這份榜單能繼續幫助民眾瞭解醫院安全。全美範圍內，夏威夷成為醫療最安全州，愛達荷、羅德島和麻州分列二、三、四位。

報告網址：www.hospitalsafetygrade.org/your-hospitals-safety-grade/state-rankings

新州最安全醫院，22家入榜。 高淑芬
新州最安全醫院，22家入榜。 高淑芬
分享

夏威夷
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

美七旬前警察落網 疑為數十年前「金州殺手」

2018-04-26 04:20

邱彰預測孫安佐快可回家 將不會有任何犯罪紀錄

2018-04-26 03:16

分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41

江俊輝：紐森廣告蒙蔽真相

2018-04-26 13:10

豔星提告 川普律師將援引憲法沉默權

2018-04-26 13:09

費城主計長報告：新建案地稅減免 不公平

2018-04-26 12:46

涉多起性侵殺人案 美「金州殺人魔」藏40多年終落網

2018-04-26 12:46

華音青少年合唱團唱響林肯中心 撥動2000觀眾心弦

2018-04-26 12:42

62分局成立NCO 2警員巡邏華裔社區

2018-04-26 12:40

紐約地鐵維修費 市府籲使用透明化

2018-04-26 12:39

殺人魔是「好鄰居」 幫付修籬笆費、草皮剪得很完美

2018-04-26 12:36

加州殺人魔暢銷書「我將在黑暗中消失」 破案功臣

2018-04-26 12:35

紐約亞裔發聲 盼新財年增加撥款

2018-04-26 12:28

移民資源 無證客也能享有

2018-04-26 12:27

紐約市教育局通過五年資金計畫 未增設殘障生設備

2018-04-26 12:26

保障紐約住戶權利 議員籲建立居民停車許可系統

2018-04-26 12:25

紐約市公平學生經費增1.25億 校長自主支配

2018-04-26 12:24

84歲華翁坐長椅 遭非裔男當街打傷

2018-04-26 12:24

74街至少4家亞裔手機店 被搶新款iPhone

2018-04-26 12:22

英語口音被上司嘲笑 華女告州勞工廳

2018-04-26 12:20

電話詐騙猖獗 中領館提醒勿信

2018-04-26 12:20

葉山林聖路易「鏡像」畫展 水彩傳情

2018-04-26 12:17

蘿蔓爆疫情 芝Naf Naf停賣熱門沙拉盒飯

2018-04-26 12:16

芝僑界聲援台灣加入WHO 洪磊回嗆

2018-04-26 12:15

平等就業與成功經商講座 28日登場

2018-04-26 12:13

波士頓機場擬設單軌列車 行駛航站運送旅客

2018-04-26 12:13

保護瀕絕右鯨不被漁網纏住 龍蝦禁捕令考慮延長一周

2018-04-26 12:12

蜱蟲開始活躍 戶外運動防被咬

2018-04-26 12:11

波城百大影響力人物 4亞裔入選

2018-04-26 12:10

摩根大通進軍華府 將開700職缺

2018-04-26 12:09

中華烹飪藝術文化展 大師獻藝

2018-04-26 12:08

浙江同鄉會交接 宋傑出任會長

2018-04-26 12:03

華盛頓國際合唱節 晚會55登場

2018-04-26 12:02

亞太裔社區英雄 AARP樂齡會接受提名

2018-04-26 12:00

全美首家 芝麥當勞推「環球菜單」首日爆滿

2018-04-26 11:59

美國華府博物館 展出台灣工藝

2018-04-26 11:49

孫安佐5月23日提審 法院公告

2018-04-26 11:25

對警察罵髒話還秀識別證 美港務官員閃辭

2018-04-26 09:58

美空軍 成功試射無武裝義勇兵三型飛彈

2018-04-26 09:50
看更多

熱門文章

孫安佐出席預審庭 律師：放棄聽證以交換撤銷罪名

2018-04-25 22:18

11%比950%！ 鴻海股票總回報率與蘋果差很大

2018-04-25 23:13

邱彰預測孫安佐快可回家 將不會有任何犯罪紀錄

2018-04-26 03:16

川普找到失散多年妹妹？ 西班牙鄉下大媽激似川普爆紅

2018-04-26 08:28

加國警察緝凶「一槍未發」 BBC：美國驚呆了

2018-04-26 11:00

女子遛狗以為挖出「馬鈴薯」 回家上網查嚇得奪門而出

2018-04-26 10:49

分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

羽生結弦仙台衛冕遊行 11萬人參與僅留12袋垃圾

2018-04-25 16:18

不科學！ 凱特產後7小時美美亮相 王室壓力令人感嘆

2018-04-25 23:31

美警為阻男子跳橋輕生 動用13輛貨車排車牆

2018-04-25 18:08

蘋果市值 五天蒸發八百億美元

2018-04-25 23:44

最新研究：選民支持川普無關經濟 竟是這原因

2018-04-25 13:29

「我不殺你」 多倫多華裔警員冷靜伏兇獲盛讚

2018-04-26 01:35

影／北韓中國邊防鬆散 鴨綠江畔有人淘金

2018-04-26 08:29

美七旬前警察落網 疑為數十年前「金州殺手」

2018-04-26 04:20

美商務部長：大陸「2025」計畫很可怕

2018-04-25 14:25

美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為

2018-04-25 23:34

從3M和CAT財報 可知美股投資人現在怕什麼

2018-04-25 18:17

孫安佐拋棄預審程序 換撤銷持有武器罪

2018-04-26 00:53

史上最平價的倒車雷達 只需具備汽球、尖叫雞

2018-04-25 20:31

兩國元首不只握手...還牽小手 那些摸來摸去的政治學

2018-04-26 10:00

北韓核試場萬塔山驚傳坍塌

2018-04-25 16:32

一道兩韓峰會甜點 讓日本大動作抗議

2018-04-25 20:42

北韓宣布廢棄核試場 中國學者：早就崩塌

2018-04-26 00:12

兩第一夫人白裙裝亮相 梅蘭妮亞勝出白帽子搶鏡頭

2018-04-25 17:53

要去板門店得簽生死狀！神秘38度線注意事項大公開

2018-04-26 09:24

兩韓高峰會地點板門店 一次讓你看懂它的重要性

2018-04-26 07:32

相隔11年兩韓再會談 三次高峰會比較

2018-04-26 07:17

兩韓高峰會 六大看點

2018-04-26 07:44

看好企業財報 道瓊止住五連跌

2018-04-26 06:11

全家只有她聽力正常 是何感覺？

2018-04-25 14:45

孫安佐出庭 律師有信心撤持有武器罪

2018-04-26 06:11

川普國宴只請了1位民主黨人 共和黨議員都看不下去

2018-04-25 21:57

美債殖利率衝破3% 全球景氣近峰頂？

2018-04-25 23:54

影／加國駕車撞人嫌犯「非自願單身」仇女疑為殺人動機

2018-04-25 13:28

走私電話簿構成叛國罪 北韓6民眾遭槍決

2018-04-25 20:09

與名模奉子成婚 日和尚年收破億車庫停滿名車

2018-04-26 12:54

涉多起性侵殺人案 美「金州殺人魔」藏40多年終落網

2018-04-26 12:46

南韓「最危險小學」 離南北韓停戰線僅350公尺

2018-04-25 15:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top