費城主計長報告：新建案地稅減免 不公平

2018-04-26 12:46 世界日報 記者 世界日報 記者 呂賢修 ╱綜合報導



費城市府為刺激地產開發提出的地稅減免政策，至今已近20年，市主計長Rebecca Rhynhart近日公布一份50餘頁報告，分析政策得失。報告肯定該政策刺激許多原本不可能的開發案成真，但也被指獨厚開發商、投資人，導致一般屋主的地稅節節上升。並提出改革建議，從全面取消，到分10年分攤等。為填補財務赤字，市長正尋求增加地稅及交易稅。政府、開發商、仲介、社區組織、平價屋團體等，也對此展開激辯。

報告提供市長、市議會決定持續、改變或終止此政策時需要的數據。市主計長表示，稅務誘因很重要，但必須公平、包容。這項2000年開始實施的政策，提供新建案100％免地稅，以及現有建築翻新後增值部分免稅。但隨著近10年費城地產評估價不斷攀升，許多業主都感覺自己在幫這些免稅物業分攤地稅，壓力日增。

報告指，2000年至今，費城有2萬6800處地產獲得地稅減免，其中約六成為新建，四成為翻新，市值約385億元，累積減免的地稅約10億元。2017年，減免仍有效的地產有4萬4345處，約占18年來的53％，每年減免約9300萬元，累積到期滿，共約4億4200萬元，占全市2000年至今，15億元稅務優惠的42％。

1萬2477處免稅期已屆滿的地產，已收到約6億元減稅，最新針對這些地產評估現值的徵稅為8300萬元，55％供學區，45％歸市府使用。報告指，當初若無免稅誘因，可能便無今日的這些稅款。

地稅減免地理上分布不均，費城過去15年新增1萬5000建案，開發腳步遠快於鄰近市郊。費城符合減免地稅的新開發住屋，每平方呎中位數達202元，但全市房價中位數每呎僅105元。商業建築占總數2％，所獲減免稅利益占11％。而且集中於市中心附近，有59％的物業在6％的面積上。據估計，包含市價、租金、建築成本，即便加上地稅減免誘因，費城多數郵遞區號開發商都無利可圖，僅19102、19103、19107、19118、19123、19130、19146、19147八區，無論有無減免稅，都可能獲利。

完整報告網址：http://www.philadelphiacontroller.org/uploads/press_releases/tax-abatement-analysis-final-final.pdf。

費城主計長報告，新建案地稅減免20年分析不公平。 呂賢修 分享 facebook