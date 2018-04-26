美七旬前警察落網 疑為數十年前「金州殺手」

2018-04-26 04:20 中央社 洛杉磯25日綜合外電報導



1970到80年代連續殺人的「金州殺手」，因一直未落網而成民眾夢魘。一名72歲的前員警迪安吉羅（Joseph James DeAngelo），因2項謀殺罪被捕入獄，數十年的懸案可望水落石出。 美聯社資料照片 分享 facebook 美國加州在1970到80年代曾出現一名持槍夜闖民宅性侵、殺人的「金州殺手」，因一直未落網而成民眾夢魘。但隨著一名72歲的退休警員被捕後，這起數十年的懸案可望水落石出。

「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）今天報導，據報為前員警的72歲男子迪安吉羅（Joseph JamesDeAngelo），已因被控2項謀殺罪被關入沙加緬度郡監獄。檢察官與沙加緬度郡警局將宣布這起懸案出現「重大發展」。

據美國聯邦調查局（FBI）資料，也被稱為「東區性侵犯」、「暗夜尾隨者」的「金州殺手」（GoldenState Killer），1976到1986年間在加州至少犯下12起謀殺、45起性侵及120起夜間侵入住宅強盜，被害人年齡從13歲到41歲。

今日美國報（USA Today）報導，部分當年的受害者已接獲辦案人員通知，要她們隨時保持聯繫。

FBI與加州官員去年調整了搜尋方向，並懸賞5萬美元。

金州殺手犯案時會攜槍並帶面罩，趁單身女子或夫婦熟睡時闖入，他會把丈夫綑綁並在背上疊盤子，然後當著丈夫的面性侵妻子，還威脅只要盤子掉了就要把夫妻都殺掉。此外還會竊取現金、珠寶與被害人身分證件。