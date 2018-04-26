馬克宏美國會演說 促美重拾多邊主義

2018-04-26 03:22 中央社 華盛頓25日綜合外電報導



法國總統馬克宏25日在美國國會發表演說，站在他身後的是副總統潘斯和眾議院議長萊恩。 美聯社 分享 facebook 法國總統馬克宏今天在美國國會發表演說，敦促美國擁抱多邊主義、警告貿易戰爭的危害，表達與美國總統川普「美國優先」大相逕庭的看法。

法新社報導，雖然兩人對世界事務的看法有異，馬克宏在3天的訪美行程裡仍極力展現與川普良好的私人關係，兩人多次熱情擁抱，訪問期間彼此不斷談及兩人間友誼。但在結束訪美前向美國參、眾兩院國會議員的演說，馬克宏卻從貿易、氣候到防核擴散政策逐一打臉川普。

馬克宏說：「我們能基於新型多邊主義，基於更有效率、更負責任與結果導向的多邊主義，建立21世紀的世界秩序。美國是創造多邊主義者，你們是現在需幫忙保存與重塑的人。」

馬克宏說：「當然，我們需要自由與公平貿易。對盟邦進行貿易戰，不符我們的歷史、任務，以及當前對全球安全的承諾。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，談及川普有意撕毀的伊朗核子協議時，馬克宏表示，法國會留在協議內，「因為我們有簽署，我們的目標明確，伊朗永不能擁有核武，不是現在，不是5年、10年內，而是永遠」。

他並表示在尚無更堅實替代方案前，不應放棄伊朗核協議，「你們的總統和你們國家..在這個議題上必須負起自身的責任」。

談到川普所撤出的巴黎氣候協定時，馬克宏特別強調環保的重要性，並溫情喊話「我確信某天，美國會回頭加入巴黎氣候協定，讓我們面對一個事實，就是我們沒有第2個地球。」