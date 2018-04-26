分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41 世界日報 記者 世界日報 記者 呂賢修 /綜合報導



藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（左）美東時間25日出庭。 中央社 分享 facebook

賓州執業律師王玉明表示，孫安佐此次出庭的地點，屬賓州特有的、類似簡易法庭的概念，法官都是民間律師，經選舉任命，角色是決定案件是否上交初級法院審理。當日檢方同意撤銷一項控罪，顯示檢方已同意辯方所提證據，孫安佐持武並無犯罪意圖。也可視為州檢方的調查已結束，不會提新控罪。

律師指，辯方律師的策略屬常見，訴訟每提升一級，便減少或降低控罪。從原先的恐怖威脅、意圖犯罪持武兩罪，減至一項，也有助之後提交輕罪自新速決機制（ARD），成功率較高。

辯方律師發言時對ARD的選項態度保守，應是不確定是否真可行，也是對檢方、法官的尊重，不預設結果。若一切順利，法官也願意接受認罪協議或ARD，最快5月23日庭訊時便可裁決，但也可能擇期再宣判。

王玉明表示，不管認罪協議或ARD，檢方的角色只是建議，決定權在法官。法官一般會尊重檢方提議，這也將是本案最好的結果。變數是社區對槍枝威脅反感、恐懼的壓力，以及法官能否百分之百確定，案嫌釋放後不會危害社會。因此法官也可能要求精神鑑定，或不同意認罪輕判。至於外界提議動員社區寫信聲援，應是認罪協議無法達成，真正審判才會用的手段，屬脫罪理由。

※新聞辭典》

依賓州州法，初次觸犯輕罪，若放棄爭辯，檢方也不繼續控罪，法官可以ARD結案，可能判罰款、社區服務，若一年內未再犯，逮捕及控罪紀錄都會取消。