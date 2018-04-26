親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島新局勢
加國廂型車輾人
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41世界日報 記者呂賢修/綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（左）美東時間25日出庭。 中央社
藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（左）美東時間25日出庭。 中央社
分享

賓州執業律師王玉明表示，孫安佐此次出庭的地點，屬賓州特有的、類似簡易法庭的概念，法官都是民間律師，經選舉任命，角色是決定案件是否上交初級法院審理。當日檢方同意撤銷一項控罪，顯示檢方已同意辯方所提證據，孫安佐持武並無犯罪意圖。也可視為州檢方的調查已結束，不會提新控罪。

律師指，辯方律師的策略屬常見，訴訟每提升一級，便減少或降低控罪。從原先的恐怖威脅、意圖犯罪持武兩罪，減至一項，也有助之後提交輕罪自新速決機制（ARD），成功率較高。

辯方律師發言時對ARD的選項態度保守，應是不確定是否真可行，也是對檢方、法官的尊重，不預設結果。若一切順利，法官也願意接受認罪協議或ARD，最快5月23日庭訊時便可裁決，但也可能擇期再宣判。

王玉明表示，不管認罪協議或ARD，檢方的角色只是建議，決定權在法官。法官一般會尊重檢方提議，這也將是本案最好的結果。變數是社區對槍枝威脅反感、恐懼的壓力，以及法官能否百分之百確定，案嫌釋放後不會危害社會。因此法官也可能要求精神鑑定，或不同意認罪輕判。至於外界提議動員社區寫信聲援，應是認罪協議無法達成，真正審判才會用的手段，屬脫罪理由。

※新聞辭典》

何謂ARD（Accelerated Rehabilitative Disposition）

依賓州州法，初次觸犯輕罪，若放棄爭辯，檢方也不繼續控罪，法官可以ARD結案，可能判罰款、社區服務，若一年內未再犯，逮捕及控罪紀錄都會取消。

孫安佐選舉槍枝
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

孫安佐出席預審庭 律師：放棄聽證以交換撤銷罪名

2018-04-25 22:18

孫安佐拋棄預審程序 換撤銷持有武器罪

2018-04-26 00:53

川普最新版入境禁令 美最高法院開庭審理

2018-04-26 00:01

川普國宴只請了1位民主黨人 共和黨議員都看不下去

2018-04-25 21:57

兩第一夫人白裙裝亮相 梅蘭妮亞勝出白帽子搶鏡頭

2018-04-25 17:53

【重磅快評】外交秀交情 馬克宏果然是「川普耳語者」

2018-04-25 15:01

白宮醫務官掌退伍軍人部 聽證延後難如願

2018-04-25 13:33

媒體問是否特赦柯恩 川普厲斥愚蠢 拒答

2018-04-25 13:31

最新研究：選民支持川普無關經濟 竟是這原因

2018-04-25 13:29

美F-16C戰鬥機墜毀 飛行員及時彈射

2018-04-25 09:55

川普八卦讀者愛看 柯米新書首週賣60萬冊

2018-04-25 08:47

孫安佐預審庭將如期召開 傳律師主張拋棄聽證

2018-04-25 08:45

美媒：川普政府擬提名哈里斯任駐南韓大使

2018-04-25 04:42

庫許納父親：政治對立讓家族房地產事業遭拖累

2018-04-25 04:35

這群和美國沒關係的「美國公民」 一生遭美國稅局追稅

2018-04-25 00:37
看更多

熱門文章

58部性愛影片流出 新加坡男網紅挨批星國冠希

2018-04-25 12:31

孫安佐出席預審庭 律師：放棄聽證以交換撤銷罪名

2018-04-25 22:18

道瓊指數5連跌 一年來首見

2018-04-25 04:55

iPhone X賣得好不好 這調查露玄機

2018-04-25 08:50

別再亂丟舊行李箱了！ 日本機場要開徵「處理費」

2018-04-25 10:27

中興遭美封殺 美國供應商反成重災戶

2018-04-25 09:46

孫安佐預審庭將如期召開 傳律師主張拋棄聽證

2018-04-25 08:45

【重磅快評】安倍苦刷存在感 台灣還要重蹈覆轍嗎？

2018-04-25 12:59

最新研究：選民支持川普無關經濟 竟是這原因

2018-04-25 13:29

羽生結弦仙台衛冕遊行 11萬人參與僅留12袋垃圾

2018-04-25 16:18

疑加拿大男子槍殺部落巫醫 村民綁頸拖行凌虐至死

2018-04-25 12:02

美媒：川普政府擬提名哈里斯任駐南韓大使

2018-04-25 04:42

中國望主導全球科技 美商務部長：剉咧等

2018-04-25 08:53

北韓人民不知南北韓峰會 追問「南韓會給我們米嗎？」

2018-04-25 12:28

11%比950%！ 鴻海股票總回報率與蘋果差很大

2018-04-25 23:13

道瓊指數重挫逾400點 科技、工業股拖累大盤

2018-04-25 07:41

美商務部長：大陸「2025」計畫很可怕

2018-04-25 14:25

川金會在哪舉行？ 專家預測：川普將前往平壤 震驚世界

2018-04-25 23:18

庫許納父親：政治對立讓家族房地產事業遭拖累

2018-04-25 04:35

凱特產後7小時亮相 王室壓力令人感嘆

2018-04-25 23:31

美中展開貿易談判 川普：財長米努勤即將訪陸

2018-04-25 03:19

北韓核試場萬塔山驚傳坍塌

2018-04-25 16:32

威廉、凱特第三胎報到 兄姐太耀眼 很多「老三」都自卑過？

2018-04-25 12:00

南北韓峰會菜色又見「反日」菜單 日本再度抗議

2018-04-25 11:37

美中摩擦升溫 華府封殺中興後劍指華為

2018-04-25 23:34

川普馬克宏「基情」互動引遐想 川普：我超喜歡他！

2018-04-25 12:19

美F-16C戰鬥機墜毀 飛行員及時彈射

2018-04-25 09:55

兩第一夫人白裙裝亮相 梅蘭妮亞勝出白帽子搶鏡頭

2018-04-25 17:53

分析孫安佐案 律師：法官可能要求精神鑑定

2018-04-26 01:41

史上最平價的倒車雷達 只需具備汽球、尖叫雞

2018-04-25 20:31

孫安佐拋棄預審程序 換撤銷持有武器罪

2018-04-26 00:53

吉卜力樂園2022年開幕 將再現霍爾的移動城堡

2018-04-25 12:48

川普：美中很有可能達成貿易協議

2018-04-25 06:55

美警為阻男子跳橋輕生 動用13輛貨車排車牆

2018-04-25 18:08

南韓「最危險小學」 離南北韓停戰線僅350公尺

2018-04-25 15:18

福斯擬豪擲逾5千億 搶攻陸電動車市場

2018-04-25 09:22

影／加國駕車撞人嫌犯「非自願單身」仇女疑為殺人動機

2018-04-25 13:28

川普國宴只請了1位民主黨人 共和黨議員都看不下去

2018-04-25 21:57

從3M和CAT財報 可知美股投資人現在怕什麼

2018-04-25 18:17

全家只有她聽力正常 是何感覺？

2018-04-25 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top