孫安佐拋棄預審程序 換撤銷持有武器罪

2018-04-26 00:53 中央社 美國賓州米迪亞25日專電



藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐（左）美東時間25日出庭。他的辯護律師在預審庭上主張拋棄預審程序，盼與檢方達成撤銷持有犯罪工具意圖犯案罪名。 中央社 分享 facebook

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐辯護律師今天在預審庭上主張拋棄預審程序，盼與檢方達成撤銷「持有犯罪工具意圖犯案」罪名。孫安佐案預計23日正式提審。

孫安佐因為涉嫌恐嚇攻擊學校，以及持有犯罪工具意圖犯案，遭到賓州上達比（Upper Darby）警局逮捕。預審庭今天在上達比警局召開。

上午約7時25分，孫安佐與另一名犯嫌搭乘囚車抵達警局。身穿藍色囚衣、帶著手銬的孫安佐神色輕鬆，以一句「我只想看動漫」回答媒體詢問，怪異的答案讓現場的人一片錯愕，一度懷疑是否聽錯，頻頻相互確認。

由於事先已傳出孫安佐辯護律師將主張拋棄預審程序，預審只是簡單過場，不會花費太長時間，因此孫鵬與狄鶯並未抵達警局旁聽。預計8時30分召開的預審庭，延至9時5分才召開，法官詢問他是否了解拋棄的意義，孫安佐回答「是」並簽署相關文件後，僅僅12分鐘就宣告結束。

孫安佐約在10時離開警局返回監獄，面對媒體詢問買槍目的時，他表示，「我只是很感謝支持我的朋友而已，之後的事情你們自己再去看，為什麼我要…」，但話沒說完就被員警推上車離開。

律師凱勒（Robert Keller）接受媒體訪問時指出，拋棄預審程序是為換取檢方不要起訴「持有犯罪工具意圖犯案」這項罪名，預計23日正式提審。律師也透過聲明表示，孫安佐無意傷害學校，對不成熟的行為感到抱歉，他期盼能解決問題，希望在不久將來能回家。

孫安佐案在當地受到矚目，哥倫比亞廣播公司（CBS）地方台與當地多家媒體也都派記者旁聽庭訊。