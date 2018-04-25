川普不反對重談伊朗核協定 可能暫時不退出了

2018-04-25 09:29 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普24日在與法國總統馬克宏的聯合記者上表示，他不反對與歐洲盟邦重新協商新的伊朗核子協定，新協議將保留原協議，但會擴大和延長協議的條件，進一步限制伊朗發展核武、飛彈，以及在中東造成不穩定的活動。換句話說，川普可能暫時不會退出伊朗核子協定，但他沒有把話說死。

川普再度抨擊他的前任歐巴馬簽定的伊朗核協定是「糟糕的協定」，但他可能同意歐洲盟邦協商出的新協議，前提是新協議要夠強硬。

不過他仍賣關子，沒說他是否會在他自定的5月12日期限前退出伊朗核協定。

川普轉向馬克宏說：「沒人知道我在12日會做什麼。不過，總統先生，你的主意很不錯。」馬克宏對他眨眨眼，沒說什麼。

川普說：「但我們等著看，看我是否會如某些人的期待，是否可能協商有穩固基礎的新協定。因為這個協定根基腐朽，是壞協定、壞的結構，正在倒塌，原本就不該有的協定。」

馬克宏這次訪美的目標之一是說服川普不要退出伊朗核協定，而由美國和歐洲盟邦協商出一項附加協議，進一步限制伊朗的活動。

根據獲簡報協商進展人士的說法，協商人員對如何懲罰伊朗測試長程彈道飛彈已有共識，但對於延長原協議對伊朗核子計畫的限制期限仍有分歧。

在與川普會談時，馬克宏強調，雖然伊朗核協定並不完美，但不應廢除，而是成為更廣泛協議的支柱。