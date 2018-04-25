庫許納父親：政治對立讓家族房地產事業遭拖累

2018-04-25 04:35 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



美國「第一女婿」庫許納（Jared Kushner）的父親查爾斯‧庫許納（Charles Kushner）接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時說，當今政治對立氣氛之下，他的家庭以及房地產家族事業，動輒淪為外界攻擊目標，光是過去兩年期間裡，由於民主黨地方官員從中作梗，在紐約市及新澤西州都有家族企業的房地產投資案受挫。

美國「第一女婿」庫許納。 美聯社 分享 facebook

63歲查爾斯‧庫許納在「庫許納企業」（Kushner Companies）位於紐約曼哈頓的企業總部接受專訪，談到他的家人以及一手創建的房地產投資事業受到政治環境牽連，用字遣詞難掩憤憤不平。

2005年，查爾斯‧庫許納因涉嫌逃漏稅、干擾證人以及觸犯政治獻金法，被聯邦法院定罪之後被判刑兩年。查爾斯‧庫許納的兒子庫許納2009年娶了紐約房地產大亨川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）。

查爾斯‧庫許納說，過去兩年來，由於民主黨地方官員阻撓，使得「庫許納企業」在紐約市及新澤西州，都有房地產投資案因為政治因素而受挫。

他表示，「庫許納企業」原本打算在新澤西州澤西市（Jersey City）興建名稱為「第一時報廣場」（One Journal Square）的豪華大樓，市府方面也答應給予減稅優惠，不料2014年還公開宣布與庫許納「交情非常好」的澤西市市長富洛普（ Steven Fulop），後來卻態度一百八十度轉變，透過臉書發布宣布不支持給予這項投資案減稅待遇。

查爾斯‧庫許納說，澤西市拒絕給予減稅優惠無疑是一種「歧視」。他說：「這就好像去申請貸款的時候遭到拒絕，被告知說因為是女性，或者因為身為猶太人裔，所以不符資格。」

為了讓「第一時報廣場」開發案得以落實，查爾斯‧庫許納表示，「庫許納企業」被迫尋找其他替代方案，盡量降低成本開銷，讓這起投資案能有獲利空間，包括僱用非工會建築工，因為這些勞工薪資價碼較工會勞工來得低廉。

不過，查爾斯‧庫許納所擔心的挑戰，恐怕還沒完。富洛普日前透過推特發文寫道，市政府希望「第一時報廣場」的開發案「能夠與新的夥伴一同合作」。

另外，查爾斯‧庫許納表示，「庫許納企業」買下緊鄰位於高納灣渠道（Gowanus Canal）的一塊空地，希望申請區域重劃（rezoning）做為土地開發用地，結果來自布魯克林區的民主黨籍市議員卻活生生擋下了開發案，「庫許納企業」只得將土地轉手賣掉。

美國有線電視新聞網報導，當地議員表示，反對這筆土地開發案的最主要理由在於，「庫許納企業」可能涉嫌利益衝突。

2007年，「庫許納企業」花了18億美元的大手筆，買下紐約市第五大道（Fifth Avenue）666號的摩天辦公大樓，卻因此導致財務虧空。

查爾斯‧庫許納表示，在訪問中說，當年這筆投資案是出自他個人的意思，兒子庫許納是遵從父命而把案子敲定的。