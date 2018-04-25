親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
加國廂型車輾人
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

這群和美國沒關係的「美國公民」 一生遭美國稅局追稅

2018-04-25 00:37世界日報 編譯張玉琴╱綜合23日電

全球數以萬計「意外美國公民」（accidental Americans），既不居住美國，與美國也幾乎沒有任何關連，卻因美國稅法之故，積欠美國國稅局（IRS）巨額稅金，令他們極感不平；其中陷此窘境的法國公民，敦促在美國訪問的法國總統馬克宏，向川普政府提出該問題，盼能盡速解決。

美國國稅局。 美聯社
美國國稅局。 美聯社
分享

40歲的法國企業家華利斯，在法國出生成長，因父親為美國人，擁有美國公民身分，除此之外，他與美國沒有任何關連。三年前，他發現，根據美國稅法，只要是美國公民，不論居住何地，在全球各地的收入都得納稅。

律師告訴他，他在2013年因賣掉公司，積欠美國11萬5000元（美金，以下同）稅金，即使他在法國已繳交相關稅負；同時，為處理與美國國稅局的相關事宜，雇律師準備文件，另須付費6萬1000元。他認為，這筆負擔太不公平，拒絕支付。

與華利斯有相同處境的許多法國人，希望美國政府了解他們的美國公民身分，為他們加諸的沉重負擔，敦促馬克宏在美國進行國是訪問時提出此議題。

美國與其他先進國家不同，賦稅制度是根據納稅人公民身分，而非居住身分。2010年，美國會立法通過「肥咖條款」（又稱外國帳戶稅收遵法，FATCA），目的在掃蕩美國公民海外資產逃漏稅。該條款規定，外國銀行須向美國國稅局舉報美國公民的帳戶。此條款導致許多「意外美國公民」獲得其母國的銀行通知，可能欠美國稅局的稅。

33歲的法國商務經理雷赫格是另一個例子，他在加州出生，父親為法國人，母親為新加坡裔美國公民，兩歲時父母離異，他和父親移居法國。他在法國長大就學，目前在巴黎工作。2014年，他的法國銀行向他索取美國報稅號碼，他赫然發現自己竟受美國稅法規範，被迫須填寫表格、聘雇律師，並且銀行帳戶須遭受查對，而放棄美國公民身分，律師等費用須3000元以上。

舊金山會計師甘尼波表示，這些「意外美國公民」即使不欠美國國稅局的稅，處理最簡單的案子，都得花費700元以上；他們收入如果愈多，或財務狀況愈複雜，相關手續費用將隨之節節升高。如果他們置之不理，法國銀行則會向他們索取罰金。

法國美國公民馬克宏舊金山逃漏稅
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

轟川普不關心鬆餅店槍擊案！美主播：因槍手不是穆斯林

2018-04-24 22:58

障礙解除 龐培歐篤定任美國務卿

2018-04-24 14:38

長期歧視中國學生 美國伊州巴士被控

2018-04-24 14:22

川普頻用私人手機 美媒：幕僚長角色式微

2018-04-24 13:20

鄉村音樂天后仙妮亞唐恩：悔不該說2016願投川普

2018-04-24 12:58

美國最佳夏季度假勝地 波士頓登榜首

2018-04-24 12:07

佛州男海外嫖雛妓貼上網 重判330年

2018-04-24 12:01

星巴克事件重演？ 阿拉巴馬非裔女與店家口角 被警狠摔露胸

2018-04-24 12:00

法官無視病情嗆「太多話」 氣喘被告人庭後3天死亡

2018-04-24 10:53

蓬佩奧國務卿任命案 美參院外委會通過

2018-04-24 08:47

辦完夫人喪禮 老布希血液感染入院

2018-04-24 08:41

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

龐培歐任國務卿 參議院外委會通過

2018-04-24 06:39

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

彭博捐450萬美元支持《巴黎協定》

2018-04-23 23:27
看更多

熱門文章

命運錯置！醫院疏失抱錯嬰 富家千金淪至孤兒院

2018-04-24 09:33

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

美債殖利率站上「3％」整數關卡 2014年來首見

2018-04-24 21:58

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

加拿大車撞人增至10死15傷 凶嫌是大學生

2018-04-24 06:45

夏綠蒂公主探視弟弟 王室招牌揮手萌翻了

2018-04-24 08:54

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

一家蘋概股繼台積電後發布失望財測 費半指數再翻黑

2018-04-24 07:31

加拿大多倫多廂型車撞行人 死亡人數增至10人

2018-04-24 06:05

法官無視病情嗆「太多話」 氣喘被告人庭後3天死亡

2018-04-24 10:53

影／超狂違建！俄男瞞鄰居打造頂樓空中花園

2018-04-24 17:27

美債殖利率「攻3」 投資如何布局？

2018-04-24 12:51

影／凱特王妃旋風產子 大紅洋裝喜亮相

2018-04-24 13:42

蘋果下周財報如何 台五大組裝廠已現端倪

2018-04-24 10:38

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

不平凡的雙約會！川普和馬克宏偕妻搭直升機浪漫晚餐

2018-04-24 11:13

高通資遣1231人 華人自願被炒

2018-04-24 14:11

飛機餐的一顆蘋果 害她多花近1.5萬元

2018-04-24 17:00

凱特養得起三個孩子 許多英國人養不起

2018-04-24 21:14

轟川普不關心鬆餅店槍擊案！美主播：因槍手不是穆斯林

2018-04-24 22:58

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

為表愛國不用俄國天然氣 波蘭燃煤空汙歐盟第一

2018-04-24 12:36

中國高鐵前進東南亞 文化差異考驗大

2018-04-24 11:26

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34

新加坡內閣改組 第四代領導團隊接棒

2018-04-24 22:35

日高官調戲女記者丟官 領高額退休金惹議

2018-04-24 14:52

多倫多廂型車攻擊／大學生闖大禍 疑患精神病

2018-04-24 14:12

加國廂型車惡意衝撞 包括華裔至少10死15傷

2018-04-24 14:32

七歲童罹骨癌截肢 勇敢喊話「再見腫瘤！你失敗了」

2018-04-24 16:31

多倫多貨車輾人 目擊者：嬰兒推車被撞飛

2018-04-24 09:20

幼時因病失聰 星國飛禽公園員工竟懂鳥語

2018-04-24 22:56

史上首例完整移植陰莖和陰囊 台裔醫助美傷兵重振雄風

2018-04-24 10:30

影／陸客北韓行遇重大車禍 金正恩罕見現身探視傷者

2018-04-24 17:11

影／這種玩笑太驚險！人行道被推一下 少女險喪命

2018-04-24 10:41

這群和美國沒關係的「美國公民」 一生遭美國稅局追稅

2018-04-25 00:37

馬克宏了解：讓川普有面子 事情就能搞定

2018-04-24 13:47

文在寅將招待金正恩吃瑞士薯餅 紀念他的留學時期

2018-04-24 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top