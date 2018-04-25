這群和美國沒關係的「美國公民」 一生遭美國稅局追稅

2018-04-25 00:37 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ╱綜合23日電



全球數以萬計「意外美國公民」（accidental Americans），既不居住美國，與美國也幾乎沒有任何關連，卻因美國稅法之故，積欠美國國稅局（IRS）巨額稅金，令他們極感不平；其中陷此窘境的法國公民，敦促在美國訪問的法國總統馬克宏，向川普政府提出該問題，盼能盡速解決。

美國國稅局。 美聯社 分享 facebook

40歲的法國企業家華利斯，在法國出生成長，因父親為美國人，擁有美國公民身分，除此之外，他與美國沒有任何關連。三年前，他發現，根據美國稅法，只要是美國公民，不論居住何地，在全球各地的收入都得納稅。

律師告訴他，他在2013年因賣掉公司，積欠美國11萬5000元（美金，以下同）稅金，即使他在法國已繳交相關稅負；同時，為處理與美國國稅局的相關事宜，雇律師準備文件，另須付費6萬1000元。他認為，這筆負擔太不公平，拒絕支付。

與華利斯有相同處境的許多法國人，希望美國政府了解他們的美國公民身分，為他們加諸的沉重負擔，敦促馬克宏在美國進行國是訪問時提出此議題。

美國與其他先進國家不同，賦稅制度是根據納稅人公民身分，而非居住身分。2010年，美國會立法通過「肥咖條款」（又稱外國帳戶稅收遵法，FATCA），目的在掃蕩美國公民海外資產逃漏稅。該條款規定，外國銀行須向美國國稅局舉報美國公民的帳戶。此條款導致許多「意外美國公民」獲得其母國的銀行通知，可能欠美國稅局的稅。

33歲的法國商務經理雷赫格是另一個例子，他在加州出生，父親為法國人，母親為新加坡裔美國公民，兩歲時父母離異，他和父親移居法國。他在法國長大就學，目前在巴黎工作。2014年，他的法國銀行向他索取美國報稅號碼，他赫然發現自己竟受美國稅法規範，被迫須填寫表格、聘雇律師，並且銀行帳戶須遭受查對，而放棄美國公民身分，律師等費用須3000元以上。

舊金山會計師甘尼波表示，這些「意外美國公民」即使不欠美國國稅局的稅，處理最簡單的案子，都得花費700元以上；他們收入如果愈多，或財務狀況愈複雜，相關手續費用將隨之節節升高。如果他們置之不理，法國銀行則會向他們索取罰金。