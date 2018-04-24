川普澄清沒在俄國召妓 航班紀錄反添疑雲

2018-04-24 23:44 中央社 紐約24日綜合外電報導



美國總統川普去年被爆料2013年曾在莫斯科召妓，他兩度向前聯邦調查局（FBI）局長柯米表示沒有在當地過夜，不過根據航班紀錄與社群媒體貼文，川普確實有留宿一晚。

去年11月，聯邦眾議院情報委員會就「通俄門」調查約詢川普的前保鑣希勒（Keith Schiller），國家廣播公司（NBC）引述兩名匿名消息來源指出，希勒作證證實，2013年川普訪俄，在環球小姐選美舉行前，曾參與一場大型商業會議，會後，有俄國與會者主動接近、並願意提供「5名俄國女性」到川普當時於莫斯科下榻的飯店。

依照柯米（James Comey）所說2017年與川普會面的狀況，川普表示他的莫斯科之行來去匆匆，連一個晚上都沒待。

根據上週司法部交給國會的柯米備忘錄，2017年1月與2月，川普兩度向他否認曾在2013年環球小姐選美期間，於莫斯科過夜。

川普2017年5月9日將柯米革職。

彭博新聞重建事件發生經過後發現，2013年11月7日，川普在北卡羅來納州慶祝福音派佈道家葛理翰（Billy Graham）的生日，航班紀錄顯示，川普的私人飛機當晚飛回紐約，川普本人顯然不在機上。

紐約時報報導，川普是搭拉斯維加斯川普國際飯店大樓（Trump International Hotel and Tower）合夥人魯芬（Phil Ruffin）的私人飛機前往莫斯科。川普使用魯芬飛機的事也在新近出版的書中披露。

根據彭博從飛行資料公司FlightAware購得的航班紀錄，魯芬這架機尾編號N443PR的私人飛機於11月7日星期四晚上9時15分由北卡州艾西維爾（Asheville）起飛，飛往莫斯科伏努科夫國際機場（Vnukovo International Airport）。

飛機於11月8日某個時刻抵達莫斯科。根據環球小姐選美主辦者阿加拉羅夫（Aras Agalarov），伏努科夫國際機場距川普所待的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）車程不到一小時。

川普當天稍晚在Nobu Moscow餐廳的臉書頁面出現，那天晚上他還參加了阿加拉羅夫的生日宴。

隔天11月9日星期六，臉書貼文顯示川普當天人在下榻酒店裡，下午則透過推文指自己在莫斯科一遊。當天傍晚他參與環球小姐選美活動，接著參加表定時間是11月10日星期天凌晨1時展開的續攤派對。

航班紀錄指出，魯芬這架據說由川普搭乘的飛機，於莫斯科時間凌晨3時58分從伏努科夫國際機場起飛。

這架飛機抵達靠近紐約的紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）時，時間是當地凌晨4時11分。當天傍晚，川普以推文提到自己回到美國，「我才剛從俄羅斯歸來─收穫滿滿。莫斯科是個非常有趣且令人驚奇的地方！」