親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
加國廂型車輾人
朝鮮半島新局勢
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普澄清沒在俄國召妓 航班紀錄反添疑雲

2018-04-24 23:44中央社 紐約24日綜合外電報導

美國總統川普去年被爆料2013年曾在莫斯科召妓，他兩度向前聯邦調查局（FBI）局長柯米表示沒有在當地過夜，不過根據航班紀錄與社群媒體貼文，川普確實有留宿一晚。

去年11月，聯邦眾議院情報委員會就「通俄門」調查約詢川普的前保鑣希勒（Keith Schiller），國家廣播公司（NBC）引述兩名匿名消息來源指出，希勒作證證實，2013年川普訪俄，在環球小姐選美舉行前，曾參與一場大型商業會議，會後，有俄國與會者主動接近、並願意提供「5名俄國女性」到川普當時於莫斯科下榻的飯店。

依照柯米（James Comey）所說2017年與川普會面的狀況，川普表示他的莫斯科之行來去匆匆，連一個晚上都沒待。

根據上週司法部交給國會的柯米備忘錄，2017年1月與2月，川普兩度向他否認曾在2013年環球小姐選美期間，於莫斯科過夜。

川普2017年5月9日將柯米革職。

彭博新聞重建事件發生經過後發現，2013年11月7日，川普在北卡羅來納州慶祝福音派佈道家葛理翰（Billy Graham）的生日，航班紀錄顯示，川普的私人飛機當晚飛回紐約，川普本人顯然不在機上。

紐約時報報導，川普是搭拉斯維加斯川普國際飯店大樓（Trump International Hotel and Tower）合夥人魯芬（Phil Ruffin）的私人飛機前往莫斯科。川普使用魯芬飛機的事也在新近出版的書中披露。

根據彭博從飛行資料公司FlightAware購得的航班紀錄，魯芬這架機尾編號N443PR的私人飛機於11月7日星期四晚上9時15分由北卡州艾西維爾（Asheville）起飛，飛往莫斯科伏努科夫國際機場（Vnukovo International Airport）。

飛機於11月8日某個時刻抵達莫斯科。根據環球小姐選美主辦者阿加拉羅夫（Aras Agalarov），伏努科夫國際機場距川普所待的麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）車程不到一小時。

川普當天稍晚在Nobu Moscow餐廳的臉書頁面出現，那天晚上他還參加了阿加拉羅夫的生日宴。

隔天11月9日星期六，臉書貼文顯示川普當天人在下榻酒店裡，下午則透過推文指自己在莫斯科一遊。當天傍晚他參與環球小姐選美活動，接著參加表定時間是11月10日星期天凌晨1時展開的續攤派對。

航班紀錄指出，魯芬這架據說由川普搭乘的飛機，於莫斯科時間凌晨3時58分從伏努科夫國際機場起飛。

這架飛機抵達靠近紐約的紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）時，時間是當地凌晨4時11分。當天傍晚，川普以推文提到自己回到美國，「我才剛從俄羅斯歸來─收穫滿滿。莫斯科是個非常有趣且令人驚奇的地方！」

川普莫斯科選美
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

轟川普不關心鬆餅店槍擊案！美主播：因槍手不是穆斯林

2018-04-24 22:58

障礙解除 龐培歐篤定任美國務卿

2018-04-24 14:38

長期歧視中國學生 美國伊州巴士被控

2018-04-24 14:22

川普頻用私人手機 美媒：幕僚長角色式微

2018-04-24 13:20

鄉村音樂天后仙妮亞唐恩：悔不該說2016願投川普

2018-04-24 12:58

美國最佳夏季度假勝地 波士頓登榜首

2018-04-24 12:07

佛州男海外嫖雛妓貼上網 重判330年

2018-04-24 12:01

星巴克事件重演？ 阿拉巴馬非裔女與店家口角 被警狠摔露胸

2018-04-24 12:00

法官無視病情嗆「太多話」 氣喘被告人庭後3天死亡

2018-04-24 10:53

蓬佩奧國務卿任命案 美參院外委會通過

2018-04-24 08:47

辦完夫人喪禮 老布希血液感染入院

2018-04-24 08:41

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

龐培歐任國務卿 參議院外委會通過

2018-04-24 06:39

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

彭博捐450萬美元支持《巴黎協定》

2018-04-23 23:27
看更多

熱門文章

命運錯置！醫院疏失抱錯嬰 富家千金淪至孤兒院

2018-04-24 09:33

罕見！金正恩訪中國駐北韓大使館 說他難受想哭

2018-04-24 09:21

美債殖利率站上「3％」整數關卡 2014年來首見

2018-04-24 21:58

日本民進黨整併再出發 新黨名恐是…國民黨！

2018-04-24 08:11

加拿大車撞人增至10死15傷 凶嫌是大學生

2018-04-24 06:45

夏綠蒂公主探視弟弟 王室招牌揮手萌翻了

2018-04-24 08:54

凱特產後7小時出院 英產婦住院時間短不稀奇

2018-04-24 09:25

日本民進黨變國民黨？ 日網友酸：孫文、蔣介石都傻眼

2018-04-24 09:17

一家蘋概股繼台積電後發布失望財測 費半指數再翻黑

2018-04-24 07:31

加拿大多倫多廂型車撞行人 死亡人數增至10人

2018-04-24 06:05

法官無視病情嗆「太多話」 氣喘被告人庭後3天死亡

2018-04-24 10:53

影／超狂違建！俄男瞞鄰居打造頂樓空中花園

2018-04-24 17:27

美債殖利率「攻3」 投資如何布局？

2018-04-24 12:51

影／凱特王妃旋風產子 大紅洋裝喜亮相

2018-04-24 13:42

蘋果下周財報如何 台五大組裝廠已現端倪

2018-04-24 10:38

芭芭拉喪禮才結束 老布希即因敗血症送加護病房

2018-04-24 08:14

田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21

不平凡的雙約會！川普和馬克宏偕妻搭直升機浪漫晚餐

2018-04-24 11:13

高通資遣1231人 華人自願被炒

2018-04-24 14:11

飛機餐的一顆蘋果 害她多花近1.5萬元

2018-04-24 17:00

凱特養得起三個孩子 許多英國人養不起

2018-04-24 21:14

轟川普不關心鬆餅店槍擊案！美主播：因槍手不是穆斯林

2018-04-24 22:58

芬蘭將結束兩年期無條件基本收入方案 不延長擴大

2018-04-24 07:54

為表愛國不用俄國天然氣 波蘭燃煤空汙歐盟第一

2018-04-24 12:36

中國高鐵前進東南亞 文化差異考驗大

2018-04-24 11:26

陸客在北韓車禍嚴重傷亡 金正恩赴醫院探傷者

2018-04-24 10:36

台塑投資94億元在美建石化園區 前5年地價稅全免

2018-04-24 07:34

新加坡內閣改組 第四代領導團隊接棒

2018-04-24 22:35

日高官調戲女記者丟官 領高額退休金惹議

2018-04-24 14:52

多倫多廂型車攻擊／大學生闖大禍 疑患精神病

2018-04-24 14:12

加國廂型車惡意衝撞 包括華裔至少10死15傷

2018-04-24 14:32

七歲童罹骨癌截肢 勇敢喊話「再見腫瘤！你失敗了」

2018-04-24 16:31

多倫多貨車輾人 目擊者：嬰兒推車被撞飛

2018-04-24 09:20

幼時因病失聰 星國飛禽公園員工竟懂鳥語

2018-04-24 22:56

史上首例完整移植陰莖和陰囊 台裔醫助美傷兵重振雄風

2018-04-24 10:30

影／陸客北韓行遇重大車禍 金正恩罕見現身探視傷者

2018-04-24 17:11

影／這種玩笑太驚險！人行道被推一下 少女險喪命

2018-04-24 10:41

這群和美國沒關係的「美國公民」 一生遭美國稅局追稅

2018-04-25 00:37

馬克宏了解：讓川普有面子 事情就能搞定

2018-04-24 13:47

文在寅將招待金正恩吃瑞士薯餅 紀念他的留學時期

2018-04-24 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top