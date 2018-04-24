亞利桑那眾議員補選在即 川普執政再面臨檢驗

2018-04-24 21:32 中央社 華盛頓23日綜合外電報導



美國亞利桑那州聯邦眾議員補選明天登場，川普總統執政將再度面臨選民的檢驗。民主黨人試圖在這一共和黨的傳統選區取得斬獲，並在11月國會期中選舉之前提振民主黨的氣勢。

法新社報導，亞利桑那州國會第8選區一直由共和黨穩穩掌握，民主黨自2012年以來幾乎不曾聚焦這個選區。2016年總統大選，川普（Donald Trump）在這個選區大勝對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）多達21個百分點。

兩名女性候選人競逐共和黨籍聯邦眾議員法蘭克斯（Trent Franks）去年12月辭職留下的遺缺，她們分別是共和黨籍亞利桑那州州參議員勒斯科（Debbie Lesko），以及民主黨籍的癌症研究員提珀奈尼（HiralTipirneni）。

法蘭克斯去年底遭人指控以500萬美元（約新台幣1億4808萬元）的價碼，要求一名女助理當代理孕母，最終他在去年12月8日宣布請辭。

對於民主黨人來說，一年前在川普執政下要贏得備受關注的選舉，幾乎難以想像。

但是華盛頓數月來政治動盪不斷，例如內閣官員被炒或請辭，以及針對俄羅斯涉嫌干預美國總統大選的司法調查漸漸延燒到白宮，民主黨人於是放眼11月國會期中選舉能夠大有斬獲。

民主黨籍候選人藍姆（Conor Lamb）上月打敗共和黨對手，爆冷贏得賓州國會第18選區眾議員補選，這個選區同樣是因為前任眾議員涉及性醜聞辭職而留下遺缺，也是川普兩度親臨輔選卻失利的案例。

美國聯邦眾議院總計435席次，目前民主黨共有193席，還需要增加25席才能重掌眾議院。