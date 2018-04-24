田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網
田納西州警方23日說，22日凌晨在納許維爾市一家鬆餅店槍殺四人、打傷四人的嫌犯已被逮捕。
槍案發生後，警方很快查明兇手是29歲的倫金(Travis Reinking)，並展開大搜捕。警方沒有說明是在什麼地方逮捕了倫金，也不知道他作案的動機，正在進行調查。
一名居民22日報警說，在24號州際公路附近的草地上發現一個電腦包，裡面有倫金的身份證，但不知他的電腦包為何遺漏。
警方表示，22日全天沒人見到過倫金的踪影，因此擴大搜索範圍，並在公路旁的電子看板上貼出他的畫像，當局要求民眾保持警惕。
倫金17日曾從車行偷了一輛寶馬車，警方追逐後被他甩掉，警方後來通過車上的定位系統找到他住的公寓，但當時沒有確定他是嫌犯。
【中央社／芝加哥23日綜合外電報導】
美國田納西州警方今天逮捕了在納希維爾市（Nashville）餐廳鬆餅屋（Waffle House）槍殺4人的凶嫌。
納希維爾是鄉村音樂的重鎮，當地警察局推文說，「殺人嫌犯倫金（Travis Reinking）已被羈押，他在不久之前被捕。」
現年29歲的倫金在警方大肆追捕後落網，當局在他住家和槍擊地點四周搜尋。發生在昨天凌晨的槍擊，造成4人喪生，2人受傷。
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