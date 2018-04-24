田州鬆餅店4死槍擊案 兇嫌落網

2018-04-24 03:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合23日電



田納西州警方23日說，22日凌晨在納許維爾市一家鬆餅店槍殺四人、打傷四人的嫌犯已被逮捕。

槍案發生後，警方很快查明兇手是29歲的倫金(Travis Reinking)，並展開大搜捕。警方沒有說明是在什麼地方逮捕了倫金，也不知道他作案的動機，正在進行調查。

一名居民22日報警說，在24號州際公路附近的草地上發現一個電腦包，裡面有倫金的身份證，但不知他的電腦包為何遺漏。

警方表示，22日全天沒人見到過倫金的踪影，因此擴大搜索範圍，並在公路旁的電子看板上貼出他的畫像，當局要求民眾保持警惕。

倫金17日曾從車行偷了一輛寶馬車，警方追逐後被他甩掉，警方後來通過車上的定位系統找到他住的公寓，但當時沒有確定他是嫌犯。

在22日凌晨於田納西州納許維爾市郊一間鬆餅店開槍濫射造成四死四傷的29歲兇嫌倫金，已在23日下午落網。 (美聯社) 分享 facebook

【中央社／芝加哥23日綜合外電報導】

美國田納西州警方今天逮捕了在納希維爾市（Nashville）餐廳鬆餅屋（Waffle House）槍殺4人的凶嫌。

納希維爾是鄉村音樂的重鎮，當地警察局推文說，「殺人嫌犯倫金（Travis Reinking）已被羈押，他在不久之前被捕。」

現年29歲的倫金在警方大肆追捕後落網，當局在他住家和槍擊地點四周搜尋。發生在昨天凌晨的槍擊，造成4人喪生，2人受傷。